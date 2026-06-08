В самолетах Wizz Air появится спутниковый интернет Starlink

Wizz Air планирует в 2027 году ввести спутниковый интернет Starlink на всех самолетах своего флота. Авиакомпания заявляет, что станет первым европейским ультрабюджетным перевозчиком, который предоставит пассажирам доступ к этой технологии во время полета.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения компании.

Starlink должен обеспечить пассажирам Wizz Air высокоскоростной интернет с низкой задержкой на борту самолета. Компания ожидает, что самолеты Wizz Air нового поколения будут оборудованы Starlink, чтобы сервис был доступен вне зависимости от маршрута или пункта назначения.

Главный коммерческий директор Wizz Air Иен Малин заявил, что пассажирам не придется выбирать между доступными тарифами и надежным интернетом на борту. По его словам, компания хочет перенести принцип доступных поездок в сферу бортовой связи.

В SpaceX отметили, что Starlink должен обеспечить пассажирам и экипажу стабильную связь во время полета от вылета до прибытия.

Для Wizz Air запуск Starlink является шагом к расширению сервисов в сегменте ультрабюджетных авиаперевозок. Для пассажиров это означает возможность пользоваться интернетом во время полета на рейсах лоукостера.

Напомним, есть европейские лоукост-авиакомпании Ryanair, Wizz Air и EasyJet активно готовятся к возвращению в Украину, прогнозируя значительный бум путешествий сразу после подписания мирного соглашения и открытия воздушного пространства.