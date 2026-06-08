Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,36

--0,02

EUR

51,64

--0,03

Наличный курс:

USD

44,30

44,21

EUR

51,75

51,45

Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В самолетах Wizz Air появится спутниковый интернет Starlink

В самолетах Wizz Air появится спутниковый интернет Starlink
В самолетах Wizz Air появится спутниковый интернет Starlink / Википедия

Wizz Air планирует в 2027 году ввести спутниковый интернет Starlink на всех самолетах своего флота. Авиакомпания заявляет, что станет первым европейским ультрабюджетным перевозчиком, который предоставит пассажирам доступ к этой технологии во время полета.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения компании.

Starlink должен обеспечить пассажирам Wizz Air высокоскоростной интернет с низкой задержкой на борту самолета. Компания ожидает, что самолеты Wizz Air нового поколения будут оборудованы Starlink, чтобы сервис был доступен вне зависимости от маршрута или пункта назначения.

Главный коммерческий директор Wizz Air Иен Малин заявил, что пассажирам не придется выбирать между доступными тарифами и надежным интернетом на борту. По его словам, компания хочет перенести принцип доступных поездок в сферу бортовой связи.

В SpaceX отметили, что Starlink должен обеспечить пассажирам и экипажу стабильную связь во время полета от вылета до прибытия.

Для Wizz Air запуск Starlink является шагом к расширению сервисов в сегменте ультрабюджетных авиаперевозок. Для пассажиров это означает возможность пользоваться интернетом во время полета на рейсах лоукостера.

Напомним, есть европейские лоукост-авиакомпании Ryanair, Wizz Air и EasyJet активно готовятся к возвращению в Украину, прогнозируя значительный бум путешествий сразу после подписания мирного соглашения и открытия воздушного пространства.

Автор:
Татьяна Гойденко