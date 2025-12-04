Бюджетные авиакомпании планируют возвращение в Украину: каковы планы европейских лоукостеров

Европейские лоукост-авиакомпании Ryanair, Wizz Air и EasyJet активно готовятся к возвращению в Украину, прогнозируя значительный бум путешествий сразу после подписания мирного соглашения и открытия воздушного пространства.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Financial Times.

Руководители авиагигантов ожидают не только волны возвращения украинцев и бизнес-путешествий, связанных с восстановлением Украины, но и так называемого "катастрофического туризма". Генеральный директор Wizz Air Йожеф Варади сравнил это с падением Берлинской стены, когда путешественники массово посещают места, пострадавшие от больших событий.

Планы лоукостеров

Венгерская авиакомпания Wizz Air планирует разместить 15 самолетов в Украине в течение двух лет после возобновления работы, увеличив флот до 50 самолетов через семь лет. До 2022 года Wizz Air являлась крупнейшей неукраинской авиакомпанией в стране.

Ирландский авиаперевозчик Ryanair готов восстановить услуги очень быстро — в течение двух недель после любого соглашения. Руководство авиакомпании уже посетило ключевые украинские аэропорты (Киев, Львов, Одесса) с амбициозной целью увеличить пассажиропоток до 4 миллионов в год по сравнению с 1,5 миллионами к 2022 году.

Британская EasyJet, хотя раньше не летала в Украину, компания активно изучает возможность открытия маршрутов. Генеральный директор Кентон Джарвис назвал Украину "крупнейшим строительным проектом Европы" и "отсутствующей частью Европы".

Ключевое препятствие

Несмотря на энтузиазм авиакомпаний, Управление авиационной безопасности ЕС (EASA) продолжает советовать авиаперевозчикам не летать над украинским воздушным пространством из-за высокого риска "преднамеренного нацеливания и неправильной идентификации гражданских самолетов".

"У нас были бы рейсы в продаже в течение двух недель, вопрос только в том, когда будет безопасно летать", – сказал главный исполнительный директор Ryanair Эдди Уилсон.

Тем не менее, компании уверены: как только полеты станут безопасными, восстановление маршрутов будет быстрым, а потенциал пассажиропотока — большим .

Ранее сообщалось, что генеральный директор ирландской авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири раскритиковал европейских лидеров за неспособность защитить авиапространство ЕС и призвал сбивать дроны, нарушающие работу аэропортов.