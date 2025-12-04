Бюджетні авіакомпанії планують повернення в Україну: які плани європейських лоукостерів

Європейські лоукост-авіакомпанії Ryanair, Wizz Air та EasyJet активно готуються до повернення в Україну, прогнозуючи значний бум подорожей одразу після підписання мирної угоди та відкриття повітряного простору.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Financial Times.

Керівники авіагігантів очікують не лише хвилі повернення українців та бізнес-подорожей, пов'язаних із відбудовою України, але й явища так званого "катастрофічного туризму". Генеральний директор Wizz Air Йожеф Вараді порівняв це з падінням Берлінської стіни, коли мандрівники масово відвідують місця, постраждалі від великих подій.

Плани лоукостерів

Угорська авіакомпанія Wizz Air планує розмістити 15 літаків в Україні протягом двох років після відновлення роботи, збільшивши флот до 50 літаків через сім років. До 2022 року Wizz Air була найбільшою неукраїнською авіакомпанією в країні.

Ірландський авіаперевізник Ryanair готовий відновити послуги надзвичайно швидко — протягом двох тижнів після будь-якої угоди. Керівництво авіакомпанії вже відвідало ключові українські аеропорти (Київ, Львів, Одеса) з амбітною метою збільшити пасажиропотік до 4 мільйонів на рік, порівняно з 1,5 мільйонами до 2022 року.

Британська EasyJet хоча раніше не літала в Україну, компанія активно вивчає можливість відкриття маршрутів. Генеральний директор Кентон Джарвіс назвав Україну "найбільшим будівельним проектом Європи" та "відсутньою частиною Європи".

Ключова перешкода

Незважаючи на ентузіазм авіакомпаній, Управління авіаційної безпеки ЄС (EASA) наразі продовжує радити авіаперевізникам не літати над українським повітряним простором через високий ризик "навмисного націлювання та неправильної ідентифікації цивільних літаків".

"У нас були б рейси у продажу протягом двох тижнів, питання лише в тому, коли буде безпечно літати", – сказав головний виконавчий директор Ryanair Едді Вілсон.

Тим не менш, компанії впевнені: щойно польоти стануть безпечними, відновлення маршрутів буде швидким, а потенціал пасажиропотоку — великим.

