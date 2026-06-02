Экспорт агропродукции из Украины упал почти на 9%: итоги мая

пшеница
Экспорт украинского зерна упал на 12% в мае / Depositphotos

В мае 2026 года Украина экспортировала 5,2 млн тонн продукции агропромышленного комплекса (АПК). Это на 8,6% меньше по сравнению с показателями предыдущего месяца.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Украинского клуба аграрного бизнеса.

Сокращение объемов отгрузок в конце маркетингового года традиционно для рынка, и текущий сезон не стал исключением. В то же время, в Украине до сих пор остаются значительные объемы продукции, предназначенной для продажи за границу — прежде всего это касается зерновых культур.

Структура украинского агроэкспорта в мае 2026:

  • Зерновые культуры: 3,6 млн тонн (кукуруза – 65%, пшеница – 34%, ячмень – 1%). Падение по сравнению с апрелем составило 12% .
  • Растительные масла: 463,4 тыс. тонн (подсолнечное - 85%, соевое - 9%, рапсовое - 6%). Проседание объемов - 8% .
  • Жмых: 417,2 тыс. тонн (подсолнечное — 67%, соевое — 33%). Падение составило 17% .
  • Масличные культуры: 323,9 тыс. тонн (соя – 60%, рапс – 38%, подсолнечник – 1%). Этот сегмент продемонстрировал стремительный рост – на 65% .
  • Остальные виды продукции АПК: 412,8 тыс. тонн, что на 4% меньше, чем в предыдущем месяце.

По итогам мая сокращение экспорта зафиксировано почти во всех категориях товаров. Единственным исключением, показавшим положительную динамику, стали масличные культуры.

Напомним, по итогам апреля зафиксирован рост объемов передачи зерновых грузов через украино-венгерские железнодорожные пограничные переходы.

Автор:
Татьяна Бессараб