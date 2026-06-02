Турция ведет переговоры с Россией о продлении газовых контрактов

российский газ
Турция ведет переговоры с Россией по поставкам газа после 2026 года / Depositphotos

Турция и Россия обсуждают продление соглашений о поставках природного газа по истечении текущих контрактов в конце 2026 года.

об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на министра энергетики Турции Алпарслана Байрактара.

На Бакинском энергетическом форуме в Азербайджане он заявил, что государственная компания Botas ведет переговоры с российским "Газпромом" по продлению импортных контрактов.

По словам турецкого чиновника, объемы и продолжительность новых соглашений еще не согласованы.

Агентство напоминает, что в декабре 2025 года Анкара уже продлевала два контракта с "Газпромом" на поставку газа через газопровод "Турецкий поток".

Турция стала вторым по величине рынком сбыта для "Газпрома" после Китая, ведь Россия потеряла большинство европейских клиентов из-за полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Ранее сообщалось, что Турция, являющаяся крупнейшим покупателем российской морской нефти в Средиземноморском регионе, планирует снизить объемы импорта сырья марки Urals из портов Балтийского и Черного морей до самого низкого уровня за последние полтора года.

Автор:
Светлана Манько