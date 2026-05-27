Один из самых крупных импортеров отказался покупать российскую нефть Urals: страна нашла альтернативу

Турция, являющаяся крупнейшим покупателем российской морской нефти в Средиземноморском регионе, в мае текущего года намерена снизить объемы импорта сырья марки Urals из портов Балтийского и Черного морей до самого низкого уровня за последние полтора года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Reuters .

Цена больше не привлекает

По данным аналитиков Kpler, ожидается, что импорт российской нефти Urals в Турцию в этом месяце составит в среднем около 161 000 баррелей в сутки.

Это существенно меньше по сравнению со средним показателем января-апреля (189 000 баррелей в сутки) и вдвое ниже объемов мая 2025 года, когда страна покупала 302 000 баррелей в сутки.

Главной причиной такого падения явился рост стоимости российского сырья. Ранее Анкара активно покупала нефть из РФ из-за глубоких дисконтов.

Однако на фоне сокращения поставок из стран Персидского залива и общего удорожания топлива на мировом рынке цены на Urals подскочили. Турецкие нефтепереработчики оказались не готовы переплачивать за этот сорт.

Азиатский фактор

Дополнительным фактором вымывания баррелей из турецкого направления стало усиление спроса в Азии, в частности, со стороны Индии. Геополитическая напряженность в регионе привела к тому, что премия за баррель Urals в индийских портах в определенный момент достигала 8 долларов по отношению к эталонной марке Brent, а впоследствии стабилизировалась на уровне 2–4 долларов. Это вынудило русских экспортеров переориентировать значительную часть фрахта на восток.

В первой половине мая Россия даже нарастила общую перегрузку сырья из своих западных портов до 2,35–2,4 млн баррелей в сутки.

Однако в Турцию эти объемы не дошли — на рынке возник локальный дефицит дешевых предложений.

Чтобы компенсировать недостаток, турецкая сторона частично переключилась на увеличение импорта нефтяной смеси CPC из Каспийского региона, поставляемого как с территории РФ, так и из Казахстана.

В итоге экспорт нефти Urals в Турцию упадет до самого низкого уровня, по меньшей мере, с января 2025 года.

Напомним, государственные доходы России от продажи нефти и газа, обеспечивающие около пятой части всего федерального бюджета, в мае 2026 года могут вырасти почти на 40% по сравнению с маем 2025 года и составят 700 миллиардов рублей (9,8 миллиарда долларов США).