Один з найбільших імпортерів відмовляється купувати російську нафту Urals: країна знайшла альтернативу

Туреччина, яка є найбільшим покупцем російської морської нафти у Середземноморському регіоні, у травні поточного року має намір знизити обсяги імпорту сировини марки Urals із портів Балтійського та Чорного морів до найнижчого рівня за останні півтора року.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Reuters.

Ціна більше не приваблює

За даними аналітиків Kpler, очікується, що імпорт російської нафти Urals до Туреччини цього місяця становитиме в середньому близько 161 000 барелів на добу.

Це суттєво менше порівняно із середнім показником січня-квітня (189 000 барелів на добу) та вдвічі нижче за обсяги травня 2025 року, коли країна купувала 302 000 барелів на добу.

Головною причиною такого падіння стало зростання вартості російської сировини. Раніше Анкара активно купувала нафту з РФ через глибокі дисконти.

Проте на тлі скорочення поставок із країн Перської затоки та загального подорожчання палива на світовому ринку ціни на Urals підскочили. Турецькі нафтопереробники виявилися не готовими переплачувати за цей сорт.

Азійський фактор

Додатковим фактором вимивання барелів із турецького напрямку стало посилення попиту в Азії, зокрема з боку Індії. Геополітична напруженість у регіоні призвела до того, що премія за барель Urals в індійських портах у певний момент досягала 8 доларів відносно еталонної марки Brent, а згодом стабілізувалася на рівні 2–4 доларів. Це змусило російських експортерів переорієнтувати значну частину фрахту на схід.

У першій половині травня Росія навіть наростила загальне перевантаження сировини зі своїх західних портів до 2,35–2,4 млн барелів на добу.

Проте до Туреччини ці обсяги не дійшли — на ринку виник локальний дефіцит дешевих пропозицій.

Щоб компенсувати нестачу, турецька сторона частково переключилася на збільшення імпорту нафтової суміші CPC з Каспійського регіону, яка постачається як з території РФ, так і з Казахстану.

У підсумку експорт нафти Urals до Туреччини впаде до найнижчого рівня щонайменше з січня 2025 року.

Нагадаємо, державні доходи Росії від продажу нафти і газу, які забезпечують близько п’ятої частини всього федерального бюджету, у травні 2026 року можуть зрости майже на 40%, порівняно з травнем 2025 року, та сягнуть 700 мільярдів рублів (9,8 мільярда доларів США).