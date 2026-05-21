Росія може збільшити нафтогазові доходи на 40% у травні, але скоротить квітневі показники

Державні доходи Росії від продажу нафти і газу, які забезпечують близько п’ятої частини всього федерального бюджету, у травні 2026 року можуть зрости майже на 40%, порівняно з травнем 2025 року, та сягнуть 700 мільярдів рублів (9,8 мільярда доларів США).

Reuters.

Попри річне зростання, якщо порівнювати травневі показники з квітневими, очікується спад доходів приблизно на 17%. Це зумовлено специфікою циклічних виплат податку на прибуток.

Крім того, російський бюджет зазнає додаткових втрат через збільшення фінансової підтримки місцевих нафтопереробних заводів, яка виплачується у вигляді зворотного акцизного податку та демпферних платежів.

Кошти від продажу вуглеводнів залишаються головним джерелом наповнення російської казни.

Наразі державні фінанси Кремля перебувають під колосальним тиском через значні витрати на оборону та безпеку, які суттєво зросли після початку повномасштабної військової кампанії в Україні у лютому 2022 року.

Загалом за перші п'ять місяців року нафтогазові доходи федерального бюджету скоротилися приблизно на третину порівняно з аналогічним періодом минулого року і склали 3 трильйони рублів.

Reuters також зазначає, що у законі про бюджет Росії на 2026 рік заплановано залучити 8,9 трильйона рублів від нафтогазового сектору, тоді як загальні доходи держави мають скласти 40,283 трильйона рублів.

Очікуване травневе покращення ситуації відбувається після серйозного падіння минулого року, коли нафтогазові надходження обвалилися на 24% до 8,5 трильйона рублів, зафіксувавши найнижчий рівень доходів з 2020 року.

