Таїланд відновив проєкт "Сухопутний міст" вартістю $30 млрд після кризи в Ормузькій протоці

Уряд Таїланду активізував просування проєкту "Сухопутний міст" вартістю близько 1 трлн батів ($30,45 млрд) після нещодавньої кризи навколо Ормузької протоки, яка вкотре продемонструвала залежність світової торгівлі від стратегічних морських маршрутів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

Проєкт передбачає створення логістичного коридору між новими глибоководними портами Чумпхон у Сіамській затоці та Ранонг на узбережжі Андаманського моря. Вантажі між портами планують перевозити залізницею та автомобільними магістралями, що має стати альтернативою перевантаженій Малаккській протоці.

За даними урядової презентації, з якою ознайомилося Reuters, новий маршрут може скоротити логістичні витрати майже на 30% і зменшити час доставки вантажів між південним Китаєм та портами Індійського океану до 14 днів.

Ключовим елементом проєкту стане 90-кілометрова залізниця між двома портами. Її пропускна здатність оцінюється у 20 млн контейнерів (TEU) на рік. Також передбачене будівництво автомобільних доріг та інтеграція коридору з національною транспортною мережею.

Водночас реалізація проєкту стикається з низкою викликів. Частина місцевих жителів виступає проти будівництва через можливий вплив на рибальство та довкілля. Крім того, аналітики сумніваються, що коридор зможе конкурувати з Малаккською протокою як один із головних світових транзитних маршрутів.

Експерти вважають, що проєкт може бути більш реалістичним як регіональний транспортний та енергетичний коридор для самого Таїланду, ніж як повноцінна альтернатива одному з найважливіших морських шляхів світу.

Нагадаємо, сьогодні перші нафтові та газові судна почали проходити через Ормузьку протоку після набрання чинності тимчасовою угодою між США та Іраном про відновлення роботи ключового морського маршруту.