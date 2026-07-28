Україна чекає на зброю: Пентагон планує витратити $400 млн допомоги лише до 2029 року

Адміністрація Дональда Трампа повідомила Конгресу США, що Пентагон не завершить використання 400 мільйонів доларів, виділених на допомогу Україні, до 2029 фінансового року. Затримки з фінансуванням викликали критику серед американських законодавців на тлі гострої потреби Києва в засобах протиповітряної оборони та озброєнні.

Як пише Delo.ua, про це інформує Reuters.

Чому допомога США Україні затримується

За даними джерела, знайомого з документом, у травні Міністерство оборони США направило членам Конгресу лист із планом витрачання виділених коштів.

У документі зазначалося, що фінансування має бути юридично закріплене у 2026 фінансовому році, який завершується 30 вересня. Водночас остаточне постачання всієї передбаченої допомоги очікується лише до 30 вересня 2029 року.

Через два місяці після надсилання листа кошти все ще не були ані розподілені, ані оформлені через відповідні оборонні контракти.

Члени Конгресу неодноразово висловлювали невдоволення темпами реалізації допомоги Україні. Сам документ раніше не публікувався.

Зеленський планує обговорити з Трампом зброю та ППО

Очікується, що президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з Дональдом Трампом у Білому домі порушить питання термінового постачання систем протиповітряної оборони.

Також сторони мають обговорити завершення угоди щодо виробництва безпілотників за участю США.

Після переговорів у Білому домі Зеленський планує зустрітися з усіма 100 сенаторами США у Капітолії. Палата представників у цей період перебуває на літніх канікулах.

За словами джерел, частина законодавців вважає запропонований Пентагоном графік надто повільним для умов активної війни.

У Конгресі критикують затримки з військовою допомогою

Демократи та окремі республіканці раніше звинувачували Пентагон у затримках із використанням коштів, які були підтримані представниками обох партій.

У квітні сенатор-республіканець Мітч Макконнелл виступив із критикою затримок військової допомоги Україні. Це питання також регулярно порушувалося під час слухань у Конгресі.

Під час нещодавнього засідання за участю голови Об’єднаного комітету начальників штабів генерала Дена Кейна та міністра оборони Піта Гегсета сенатор Дік Дурбін поставив питання про наслідки такого повільного фінансування.

«Який буде вплив, якщо ми не зможемо профінансувати це протягом трьох років?» — запитав він, говорячи про системи ППО та підтримку України.

На що планують витратити $400 млн

Згідно з планом Пентагону, кошти мають бути спрямовані на посилення обороноздатності українських військових.

Передбачені такі напрямки фінансування:

$200 млн — на зброю, боєприпаси та вибухові матеріали;

$99,9 млн — на транспортні засоби, запасні частини та обладнання;

$100 млн — на послуги, включно з транспортуванням оборонної продукції до України.

Минулого року Пентагон кілька разів призупиняв постачання озброєння Україні через побоювання щодо скорочення власних запасів американської зброї.

Трамп змінив тон щодо України

Останнім часом Дональд Трамп демонструє більш прихильну позицію щодо України. Він підтримав пропозицію дозволити Києву виробляти ракети-перехоплювачі Patriot і заявив про готовність підписати законопроєкт щодо санкцій проти Росії.

Водночас смерть сенатора Ліндсі Грема, який був одним із прихильників жорсткішої політики щодо Москви, поставила питання про те, чи збережеться нинішній курс адміністрації Трампа щодо підтримки України.

Другий президентський термін Трампа завершується 20 січня 2029 року — приблизно в той самий період, коли Пентагон планує завершити використання виділених коштів.

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський проведе зустріч із усіма 100 сенаторами США в Капітолії. Переговори відбудуться на тлі розгляду двопартійного законопроєкту про посилення санкцій проти Росії, а також напередодні запланованої зустрічі українського лідера з президентом США Дональдом Трампом