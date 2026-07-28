EasyPay приєднався до Української асоціації фінтех та інноваційних компаній

EasyPay Group стала новим членом Української асоціації фінтех та інноваційних компаній (УАФІК), об’єднавшись із провідними учасниками фінансового ринку для розвитку сучасної платіжної інфраструктури, цифрової економіки та фінансових технологій в Україні.

Сьогодні EasyPay є однією з найбільших небанківських фінтех-груп країни, яка 19 років розвиває власну платіжну екосистему для користувачів, бізнесу та громад. Компанії групи входять до переліку важливих об’єктів платіжної інфраструктури України, визначеного НБУ, а її технологічними рішеннями щороку користуються мільйони українців.

"Український фінтех сьогодні перебуває на етапі активної трансформації, і саме професійна взаємодія між учасниками ринку визначатиме темпи його подальшого розвитку. Для EasyPay членство в УАФІК – це можливість не лише обмінюватися досвідом із колегами, а й брати участь у формуванні майбутнього платіжної індустрії України, створюючи рішення, що відповідають потребам бізнесу, держави та користувачів", – зазначив CEO EasyPay Group Олексій Авраменко.

З 2007 року EasyPay Group розвиває платіжні технології для користувачів, бізнесу та цифрові сервіси для громад. Компанії групи входять до переліку важливих об’єктів платіжної інфраструктури України, визначеного Національним банком України.

Сьогодні екосистема EasyPay об’єднує понад 10 млн користувачів, більш ніж 20 тис. платіжних терміналів, сайт і мобільний застосунок. Щороку через сервіси компанії проходить понад 170 млн транзакцій, що робить EasyPay одним із ключових гравців українського платіжного ринку.

Одним зі стратегічних напрямків роботи EasyPay є цифровізація громад. Компанія реалізує проєкти у сфері Smart City, виступає стратегічним партнером 7 громад із впровадження електронного квитка та цифрових міських сервісів, а також реалізує платіжні рішення у сфері оплати проїзду у 20 містах України.

Важливим напрямом діяльності компанії також є розвиток платіжних рішень для бізнесу. Завдяки власній технологічній платформі та багаторічній експертизі EasyPay забезпечує повний цикл прийому платежів для онлайн- й офлайн-бізнесу, допомагаючи компаніям автоматизувати платіжні процеси, підвищувати ефективність продажів і покращувати клієнтський досвід.

У 2026 році EasyPay представила низку нових платіжних рішень для e-commerce. Серед них:

Click to Pay , глобальний стандарт цифрових карткових платежів, який скорочує шлях користувача до оплати та сприяє підвищенню конверсії онлайн-покупок;

IBAN-to-IBAN-платежі , що допомагають бізнесу оптимізувати витрати на прийом платежів;

а також інтеграція з найбільшою в Україні програмою лояльності Fishka, яка відкриває компаніям додаткові можливості для залучення й утримання клієнтів.

Сьогодні компанія співпрацює з більш ніж 12 тис. бізнес-партнерів, серед яких провідні українські ритейлери, маркетплейси, автозаправні мережі, телеком-оператори, логістичні компанії, страхові компанії та державні сервіси.