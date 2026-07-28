"Укрнафта" запустила власний софт для капітального ремонту свердловин: який результат

В АТ "Укрнафта" впровадили власне програмне забезпечення – WellWorkoverSupervisor – для контролю за капітальним ремонтом свердловин. Програма автоматизує розрахунки для робіт на великих глибинах, а також формує графіки та PDF-звіти.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба "Укрнафти".

"Використання WellWorkoverSupervisor вже дозволило скоротити час підготовки планів робіт, мінімізувати ризик помилок у розрахунках та підвищити рівень виробничої безпеки"— зазначив голова правління компанії Богдан Кукура.

Передумови створення ПЗ

Капітальний ремонт свердловин передбачає роботу з обладнанням на глибині в кілька тисяч метрів, що потребує інженерних розрахунків і дотримання заходів безпеки.

Раніше в компанії не було єдиного стандартизованого програмного інструменту для таких завдань. Частину розрахунків виконували вручну або за допомогою застарілого програмного забезпечення.

Функціонал WellWorkoverSupervisor

За своїм функціоналом програмний комплекс відповідає дороговартісним зарубіжним аналогам. Програмне забезпечення включає понад 30 спеціалізованих модулів. За своїми функціями система відповідає іноземним аналогам і дозволяє:

автоматизувати технологічні розрахунки;

будувати графіки та інженерні схеми;

формувати PDF -звіти;

використовувати вбудований довідник труб, різьбових з'єднань та обладнання.

Раніше повідомлялося, що "Укрнафта" модернізує видобуток нафти та газу за допомогою автоматики. Компанія вже запустила 112 нових систем автоматичного дозування хімічних реагентів, які захищають обладнання від пошкоджень безпосередньо під землею.