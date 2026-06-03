Модернізація свердловин: "Укрнафта" встановила 112 систем автоматичного дозування реагентів

"Укрнафта" модернізує видобуток нафти та газу за допомогою автоматики. Компанія вже запустила 112 нових систем автоматичного дозування хімічних реагентів, які захищають обладнання від пошкоджень безпосередньо під землею.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба компанії.

"Такі рішення є стандартною практикою для сучасної нафтогазової галузі, оскільки дозволяють підвищувати надійність роботи фонду та зменшувати кількість простоїв свердловин. На сьогодні придбано 115 комплектів таких систем, з них 112 вже змонтовано та працюють. У 2026 році продовжуємо масштабування цих рішень", — зазначив голова правління АТ "Укрнафта" Сергій Корецький.

Нове обладнання самостійно подає хімічні розчини на глибину, зупиняючи появу соляних відкладень та іржі. Комплекси оснащені функцією дистанційного керування наземними насосами та датчиками моніторингу тиску. Це дає змогу інженерам контролювати робочі параметри в реальному часі та оперативно реагувати на будь-які технічні зміни.

Впровадження автоматичних систем дозування забезпечує такі технічні результати:

зменшення корозійного впливу на підземне обладнання свердловини;

зниження ризику соле- та парафінових відкладень;

стабілізація роботи газових свердловин;

збільшення міжремонтного періоду роботи свердловин.

У підсумку технологія мінімізує кількість зупинок обладнання та підвищує загальну ефективність експлуатації діючого фонду підприємства.

Раніше повідомлялося, що "Укрнафта" почала використовувати азот під час робіт на свердловинах замість повітря, що має скоротити витрати, знизити навантаження на обладнання та підвищити безпеку виробничих процесів.