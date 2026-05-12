"Укрнафта" встановила 226 сучасних насосів для підвищення видобутку

Компанія "Укрнафта" активно впроваджує сучасне обладнання від світових лідерів, щоб зменшити витрати на ремонти та збільшити ефективність видобутку. Наразі на свердловинах уже працюють 226 установок від таких виробників, як Baker Hughes, Oil Dynamics та Alkhorayef.

Голова правління "Укрнафти" Богдан Кукура зазначив, що оновлення фонду триватиме протягом усього 2026 року. Компанія проводить комплексну модернізацію, яка включає заміну кабелів, труб та впровадження нових систем захисту інфраструктури.

Результати переходу на нове обладнання

Завдяки використанню іноземних насосів за останні два роки вдалося суттєво покращити технічні показники:

Менше простоїв: кількість ремонтів на місяць скоротилася з 48 до 32.

Тривала робота: середній час роботи насоса без ремонту зріс на 75% і тепер становить 377 діб (раніше — 216).

Рекордна витривалість: установки іноземного виробництва працюють у середньому 600 днів, а окремі агрегати — понад 800 діб без жодного втручання.

Такі результати відповідають кращим світовим практикам і дозволяють компанії видобувати більше нафти за менших витрат на обслуговування.

