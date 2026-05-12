Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,96

+0,10

EUR

51,72

+0,12

Готівковий курс:

USD

43,85

43,78

EUR

51,88

51,68

ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

"Укрнафта" встановила 226 сучасних насосів для підвищення видобутку

Укрнафта
"Укрнафта" встановила 226 сучасних насосів для підвищення видобутку

Компанія "Укрнафта" активно впроваджує сучасне обладнання від світових лідерів, щоб зменшити витрати на ремонти та збільшити ефективність видобутку. Наразі на свердловинах уже працюють 226 установок від таких виробників, як Baker Hughes, Oil Dynamics та Alkhorayef.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу компанії.

Голова правління "Укрнафти" Богдан Кукура зазначив, що оновлення фонду триватиме протягом усього 2026 року. Компанія проводить комплексну модернізацію, яка включає заміну кабелів, труб та впровадження нових систем захисту інфраструктури.

Результати переходу на нове обладнання

Завдяки використанню іноземних насосів за останні два роки вдалося суттєво покращити технічні показники:

  • Менше простоїв: кількість ремонтів на місяць скоротилася з 48 до 32.
  • Тривала робота: середній час роботи насоса без ремонту зріс на 75% і тепер становить 377 діб (раніше — 216).
  • Рекордна витривалість: установки іноземного виробництва працюють у середньому 600 днів, а окремі агрегати — понад 800 діб без жодного втручання.

Такі результати відповідають кращим світовим практикам і дозволяють компанії видобувати більше нафти за менших витрат на обслуговування.

Нагадаємо, "Укрнафта" стала лідером роздрібного ринку пального в Українівипередивши ОККО і WOG. У квітні мережа АЗС компанії посіла перше місце за обсягами реалізації, продавши близько 120 млн літрів пального. Основними чинниками зростання стали доступні ціни та розширення мережі заправних станцій.

Автор:
Максим Кольц