"Укрнафта" установила 226 современных насосов для повышения добычи

Компания "Укрнафта" активно внедряет современное оборудование от мировых лидеров, чтобы снизить затраты на ремонты и повысить эффективность добычи. В настоящее время на скважинах уже работают 226 установок от таких производителей, как Baker Hughes, Oil Dynamics и Alkhorayef.

Председатель правления "Укрнафты" Богдан Кукура отметил, что обновление фонда будет продолжаться в течение всего 2026 года. Компания производит комплексную модернизацию, которая включает замену кабелей, труб и внедрение новых систем защиты инфраструктуры.

Результаты перехода на новое оборудование

Благодаря использованию иностранных насосов за последние два года удалось существенно улучшить технические показатели:

Меньше простоев: количество ремонтов в месяц сократилось с 48 до 32.

Длительная работа: среднее время работы насоса без ремонта выросло на 75% и теперь составляет 377 суток (ранее - 216).

Рекордная выносливость: установки иностранного производства работают в среднем 600 дней, а отдельные агрегаты — более 800 дней без вмешательства.

Такие результаты соответствуют лучшим мировым практикам и позволяют компании добывать больше нефти при меньших затратах на обслуживание.

Напомним, "Укрнафта" стала лидером розничного рынка горючего в Украине, опередив ОККО и WOG. В апреле сеть АЗС компании заняла первое место по объемам реализации, продав около 120 млн. литров горючего. Основными факторами роста стали доступные цены и сети заправочных станций.