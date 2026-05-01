Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,96

--0,12

EUR

51,46

--0,12

Готівковий курс:

USD

43,80

43,70

EUR

51,60

51,40

ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Editorial Series

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Editorial Series

Історії успіху

з Ощадом
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Editorial Series

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Editorial Series

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

"Укрнафта" перерахувала до бюджету майже 9 мільярдів гривень з початку року

Укрнафта
Укрнафта сплатила понад 8,8 млрд грн податків за три місяці / Укрнафта

За перші три місяці 2026 року “Укрнафта” сплатила до державного бюджету 8,86 млрд грн податків, зборів та митних платежів. 

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова правління компанії Богдан Кукура на своїй сторінці у Facebook. 

З моменту переходу компанії під контроль держави загальний обсяг податкових відрахувань за період 2023–2026 років уже перевищив позначку в 106 млрд грн.  

"Це системний внесок компанії у підтримку економіки та фінансування потреб держави, зокрема Сил оборони", - зазначив очільник "Укрнафти".

За підсумками 2025 року "Укрнафта", як частина Групи Нафтогаз, сплатила до державного бюджету 28,8 млрд грн податків і зборів, додав Кукура.

Раніше повідомлялося, що "Укрнафта" розвиває внутрішні інженерні розробки для підвищення ефективності капітального ремонту свердловин (КРС). Метою ініціативи є скорочення строків виконання робіт, контроль витрат та досягнення технологічної незалежності від зовнішніх підрядників.

Автор:
Тетяна Бесараб