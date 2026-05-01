"Укрнафта" перерахувала до бюджету майже 9 мільярдів гривень з початку року

За перші три місяці 2026 року “Укрнафта” сплатила до державного бюджету 8,86 млрд грн податків, зборів та митних платежів.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова правління компанії Богдан Кукура на своїй сторінці у Facebook.

З моменту переходу компанії під контроль держави загальний обсяг податкових відрахувань за період 2023–2026 років уже перевищив позначку в 106 млрд грн.

"Це системний внесок компанії у підтримку економіки та фінансування потреб держави, зокрема Сил оборони", - зазначив очільник "Укрнафти".

За підсумками 2025 року "Укрнафта", як частина Групи Нафтогаз, сплатила до державного бюджету 28,8 млрд грн податків і зборів, додав Кукура.

