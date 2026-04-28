"Укрнафта" дослідила понад 1200 квадратних кілометрів територій за допомогою 3D-технологій
Компанія "Укрнафта" застосовує результати 3D сейсморозвідки для підвищення точності геологічних рішень. За 2024 та 2025 роки загальна площа досліджень склала 1211 км². У 2024 році було досліджено 582 км², зокрема із застосуванням першої в Україні бездротової сейсміки. У 2025 році площа робіт склала 629 км².
Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба компанії.
За словами голови правління АТ "Укрнафта" Богдан Кукура, роботи з сейсморозвідки охопили дев'ять родовищ і дві площі.
"Отримані дані вже інтегровані в геологічні моделі та програми буріння", — повідомив він.
Після обробки матеріалів на трьох родовищах та одній площі фахівці оновили геологічні моделі та виділили перспективні блоки для нових свердловин. На одному з об'єктів змінили розташування проєктних свердловин на основі уточнених даних.
Одна з таких свердловин уже функціонує з високим рівнем видобутку. До кінця 2026 року на цій ділянці планують пробурити ще три свердловини, а у 2027 році — дві. На іншому родовищі готують буріння пошукової свердловини.
Застосування 3D-технологій дозволяє компанії приймати рішення на основі точних цифр. Це знижує геологічні ризики та робить інвестиції у видобуток ефективнішими.
Раніше повідомлялося, що "Укрнафта" розвиває внутрішні інженерні розробки для підвищення ефективності капітального ремонту свердловин (КРС). Метою ініціативи є скорочення строків виконання робіт, контроль витрат та досягнення технологічної незалежності від зовнішніх підрядників.