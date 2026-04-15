Глибина – понад п’ять км: "Укрнафта" та " Укргазвидобування" завершили буріння нової свердловини

АТ "Укрнафта" та АТ "Укргазвидобування" спільно завершили роботи на одному з родовищ "Укрнафти". Цей проєкт став першим практичним досвідом співпраці двох компаній групи "Нафтогаз" для збільшення видобутку газу. Фактична глибина об'єкта склала 5 681 метр.

повідомляє пресслужба "Укргазвидобування".

В межах реалізації проєкту компанії розділили зони відповідальності: АТ "Укргазвидобування" надало власний буровий верстат та забезпечило процес буріння; АТ "Укрнафта" здійснює подальше освоєння та експлуатацію об’єкта.

Очільник Групи Нафтогаз Сергій Корецький підкреслив: "Підтримка власного видобутку газу — один із ключових пріоритетів Нафтогазу в умовах постійних обстрілів ворога. Синергія між компаніями Групи дозволяє ефективніше використовувати ресурси та пришвидшувати реалізацію проєктів, які дають конкретний результат".

Наразі триває етап освоєння об'єкта, після чого буровий верстат перевезуть на наступні локації "Укрнафти".

Голова правління "Укрнафти" Богдан Кукура зазначив: "Це перший спільний проєкт двох видобувних компаній Група Нафтогаз. Ми відпрацювали модель взаємодії між компаніями і отримали практичний результат, який дає основу для масштабування такої співпраці надалі. В пріоритеті — ефективна співпраця задля енергетичної стійкості України".

У свою чергу гендиректор "Укргазвидобування" Юрій Ткачук додав: "Надання "Укргазвидобуванням" сервісних послуг з ефективного використання флоту бурових верстатів задля збільшення видобутку вуглеводнів для держави – стратегічно важливий напрям розвитку. Він посилює енергетичну безпеку України, а також формує нову практику успішної кооперації всередині Групи Нафтогаз".

