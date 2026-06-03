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Модернизация скважин: "Укрнафта" установила 112 систем автоматической дозировки реагентов

скважина, Укрнафта
"Укрнафта" модернизирует добычу нефти и газа / Укрнафта

"Укрнефть" модернизирует добычу нефти и газа с помощью автоматики. Компания уже запустила 112 новых систем автоматической дозировки химических реагентов, защищающих оборудование от повреждений непосредственно под землей.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба компании.

"Такие решения являются стандартной практикой для современной нефтегазовой отрасли, поскольку позволяют повышать надежность работы фонда и уменьшать количество простоев скважин. На сегодняшний день приобретено 115 комплектов таких систем, из них 112 уже смонтированы и работают. В 2026 году продолжаем масштабирование этих решений", - отметил председатель правления "Укрнефтегаз".

Новое оборудование самостоятельно подает химические растворы на глубину, останавливая появление соляных отложений и ржавчины. Комплексы оснащены функцией дистанционного управления наземными насосами и датчиками мониторинга давления. Это позволяет инженерам контролировать рабочие параметры в реальном времени и оперативно реагировать на любые технические изменения.

Внедрение автоматических систем дозировки обеспечивает следующие технические результаты:

  • уменьшение коррозионного воздействия на подземное оборудование скважины;
  • снижение риска соле- и парафиновых отложений;
  • стабилизация работы газовых скважин;
  • увеличение межремонтного периода работы скважин

В результате технология минимизирует количество остановок оборудования и повышает общую эффективность эксплуатации действующего фонда предприятия.

Ранее сообщалось, что "Укрнафта" начала использовать азот при работах на скважинах вместо воздуха, который должен сократить расходы, снизить нагрузку на оборудование и повысить безопасность производственных процессов.

Автор:
Татьяна Ковальчук
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