Зустріч Зеленського і Трампа: усіх 100 сенаторів США запросили до Капітолію

Президент України Володимир Зеленський проведе зустріч із усіма 100 сенаторами США в Капітолії. Переговори відбудуться на тлі розгляду двопартійного законопроєкту про посилення санкцій проти Росії, а також напередодні запланованої зустрічі українського лідера з президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення The Hill.

У Капітолії відбудеться безпрецедентна зустріч

Захід має відбутися у вівторок увечері в будівлі Капітолія.

Зустріч проходитиме в період, коли Сенат розглядає двопартійний законопроєкт, що передбачає запровадження жорсткіших санкцій проти Росії та країн, які продовжують співпрацювати з Москвою.

Зеленський прибув до Вашингтона для участі в церемонії прощання із сенатором Ліндсі Гремом, який був одним із головних прихильників України в американському Конгресі та співавтором санкційної ініціативи. Остання зустріч політика з українським президентом відбулася 10 липня в Києві.

Очікується, що саме санкційний законопроєкт стане однією з ключових тем переговорів із сенаторами. Документ має широку підтримку представників обох партій. Президент США Дональд Трамп уже заявив про готовність підписати закон після його ухвалення, запропонувавши водночас доповнити його санкціями проти Ірану та угруповання "Хезболла".

За інформацією The Hill, протягом останніх місяців американські сенатори регулярно зустрічалися із Зеленським, обговорюючи військову допомогу Україні та посилення санкційного тиску на Росію. Зокрема, у лютому український президент провів переговори з великою двопартійною делегацією під час Мюнхенської конференції з безпеки.

Крім зустрічі із сенаторами, у вівторок також очікуються переговори Зеленського з президентом США Дональдом Трампом. Формат цієї зустрічі наразі уточнюється.

Раніше повідомлялося, що законопроєкт, ініційований Ліндсі Гремом і сенатором Річардом Блюменталем, дозволить американському президентові запроваджувати високі мита щодо держав, які закуповують російські нафту, природний газ та уран. Такий механізм покликаний посилити економічний тиск на Росію через її війну проти України.

Раптова смерть сенатора Грема

За кілька днів до смерті Грем відвідав Київ, де зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та заявив, що погодив санкційний пакет з адміністрацією Трампа.

Сенатор помер 11 липня у своєму будинку на Капітолійському пагорбі після "нетривалої та раптової хвороби", повідомив його офіс. Згідно з попереднім висновком судмедекспертизи, причиною смерті міг стати розрив аорти, спричинений артеріосклерозом. Остаточні висновки буде зроблено після завершення додаткових експертиз.

Ще торік Ліндсі Грем заявляв, що Дональд Трамп фактично "дав зелене світло" законопроєкту. Сам Трамп також говорив, що не заперечує проти його просування в Конгресі.

Однак останніми місяцями робота над документом суттєво сповільнилася через відсутність відкритої підтримки з боку президента та спроби Білого дому змінити його текст.

Раніше Ліндсі Грем та сенатор від Демократичної партії Річард Блюменталь просували ухвалення законопроєкту, який передбачає можливість запровадження 500% тарифу на імпорт товарів з країн, що купують російську нафту та інші енергоресурси. Але Трамп висловлювався проти його ухвалення.