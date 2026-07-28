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Втрати ворога станом на 28 липня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1 560 російських окупантів / Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 560 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1616 добу повномасштабної війни становлять 1 442 140 осіб.

Втрати Росії у війні на 28 липня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 28 липня втратила:

  • особового складу – близько 1 442 140 (+1 560) осіб;
  • танків – 12 226 (+1) од.;
  • бойових броньованих машин – 25 038 (+6) од.;
  • артилерійських систем – 46 902 (+71) од.;
  • РСЗВ – 1 970 (+1) од.;
  • засобів ППО – 1 519 (+0) од.;
  • літаків – 439 (+0) од.;
  • гелікоптерів – 354 (+0) од.;
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 054 (+16) од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 431 310 (+1 755) од.;
  • крилатих ракет – 4 950 (+0) од.;
  • кораблів / катерів – 34 (+0) од.;
  • підводних човнів – 2 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 126 850 (+548) од.;
  • спеціальної техніки – 4 476 (+4) од.
Фото 2 — Втрати ворога станом на 28 липня 2026 – Генштаб ЗСУ

Уражені повітряні цілі ворога станом на 28 липня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних  цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

  • збито/подавлено 107 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні, центрі та сході країни.
Фото 3 — Втрати ворога станом на 28 липня 2026 – Генштаб ЗСУ

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: Карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Ольга Опенько