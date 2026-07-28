Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,86

+0,05

EUR

51,07

+0,11

Готівковий курс:

USD

44,92

44,80

EUR

51,40

51,20

Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Ціна нафти на 28 липня – ціна на нафту Brent, WTI, Urals

танкер
Які ціни на нафту 28 липня? / Depositphotos

Ціни на нафту у вівторок продовжили падіння на тлі зростання очікувань щодо можливого врегулювання конфлікту між США та Іраном. Ринок реагує на перспективу стабілізації ситуації, яка раніше спричинила значні ризики для світових поставок енергоносіїв.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.

Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 28 липня

Тип нафти Ціна Зміна (%)
Brent 86,89 -1,66%
WTI 81,16 -1,76%
Urals 83,5 -0.83%

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 1,47 долара, або 1,66%, до 86,89 долара за барель. Ф'ючерси на нафту West Texas Intermediate (WTI) знизилися на 1,45 долара, або 1,76%, до 81,16 долара за барель. Обидва показники стали найнижчими з 20 липня.

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, ціни на нафту продовжили падіння після різкого зниження напередодні. Основною причиною стало послаблення побоювань щодо ескалації конфлікту між США та Іраном після заяв Дональда Трампа про можливість досягнення домовленостей.

Раніше ринок побоювався перебоїв із постачанням нафти через військове протистояння та ризики для ключових транспортних маршрутів, зокрема Ормузької протоки. Однак сигнали про переговори знизили напруження та тиск на ціни.

Додатково на вартість нафти вплинуло відновлення роботи терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму в Росії після вимушеної зупинки.

Водночас аналітики наголошують, що ризики для світових поставок залишаються високими через можливі атаки на енергетичну інфраструктуру та нестабільну ситуацію на Близькому Сході.

Нагадаємо, на тлі загострення ситуації на Близькому Сході та ризиків для судноплавства через Ормузьку протоку в Україні почали стрімко зростати гуртові й роздрібні ціни на пальне

Автор:
Ольга Опенько