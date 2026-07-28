Ціна нафти на 28 липня – ціна на нафту Brent, WTI, Urals

Ціни на нафту у вівторок продовжили падіння на тлі зростання очікувань щодо можливого врегулювання конфлікту між США та Іраном. Ринок реагує на перспективу стабілізації ситуації, яка раніше спричинила значні ризики для світових поставок енергоносіїв.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.

Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 28 липня

Тип нафти Ціна Зміна (%) Brent 86,89 -1,66% WTI 81,16 -1,76% Urals 83,5 -0.83%

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 1,47 долара, або 1,66%, до 86,89 долара за барель. Ф'ючерси на нафту West Texas Intermediate (WTI) знизилися на 1,45 долара, або 1,76%, до 81,16 долара за барель. Обидва показники стали найнижчими з 20 липня.

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, ціни на нафту продовжили падіння після різкого зниження напередодні. Основною причиною стало послаблення побоювань щодо ескалації конфлікту між США та Іраном після заяв Дональда Трампа про можливість досягнення домовленостей.

Раніше ринок побоювався перебоїв із постачанням нафти через військове протистояння та ризики для ключових транспортних маршрутів, зокрема Ормузької протоки. Однак сигнали про переговори знизили напруження та тиск на ціни.

Додатково на вартість нафти вплинуло відновлення роботи терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму в Росії після вимушеної зупинки.

Водночас аналітики наголошують, що ризики для світових поставок залишаються високими через можливі атаки на енергетичну інфраструктуру та нестабільну ситуацію на Близькому Сході.

Нагадаємо, на тлі загострення ситуації на Близькому Сході та ризиків для судноплавства через Ормузьку протоку в Україні почали стрімко зростати гуртові й роздрібні ціни на пальне.