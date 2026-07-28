Ракети "Фламінго" у шість разів дешевші за Tomahawk: у Fire Point розкрили вартість

Українська ракета “Фламінго”, здатна нести понад тонну вибухівки та долати до 1800 км, виявилася значно дешевшою за американський аналог Tomahawk. У Fire Point розповіли про вартість зброї, далекобійні дрони та нові ракетні розробки.

Як пише Delo.ua, про це в інтерв’ю The Guardian заявила генеральна директорка компанії Fire Point Ірина Терех.

Дешева альтернатива Tomahawk

Українські далекобійні крилаті ракети "Фламінго" вже використовувалися для ураження російських військових об’єктів. За словами генеральної директорки компанії Fire Point Ірини Терех, одна з таких операцій була проведена у червні - ракети застосували для атаки на завод військових компонентів у Чебоксарах, який розташований більш ніж за 950 км від Харкова.

За її словами, ракета "Фламінго" здатна нести до 1150 кг вибухової речовини, що дозволяє уражати добре захищені об’єкти, зокрема споруди з бетонними конструкціями.

Терех зазначила, що під час виконання бойових завдань фактична дальність польоту ракети сягала близько 1800 км через складну траєкторію руху. Вона назвала такі місії одними з найдальших зафіксованих застосувань крилатих ракет.

Вартість однієї ракети "Фламінго" становить трохи менше ніж 600 тисяч доларів. Це приблизно у шість разів дешевше за американську крилату ракету Tomahawk, ціна якої оцінюється у близько 3,5 млн доларів.

Окрім ракет, компанія Fire Point також виробляє далекобійні безпілотники. Зокрема, дрони FP-1 із дальністю польоту понад 1600 км використовуються для ударів по менш захищених об’єктах російської нафтової галузі.

За словами Терех, атаки на нафтопереробні заводи дозволили скоротити виробництво на російських підприємствах приблизно на 20% і спричинили проблеми з паливом, зокрема черги на окремих автозаправних станціях.

Вартість одного FP-1 становить від 55 тисяч до 75 тисяч доларів.

Про Fire Point

Fire Point - це українська приватна оборонна компанія, яка спеціалізується на розробці та виробництві безпілотних літальних апаратів, крилатих та балістичних ракет. Компанія виникла після повномасштабного вторгнення Росії в 2022 році й значно розширила свої виробничі потужності та продуктовий портфель.

Як писало Delo.ua, Fire Point у 2026 році має можливість вийти на щомісячні показники виробництва своїх ракет "Фламінго" у десятки одиниць.

Fire Point інвестує значні кошти в розвиток балістичної програми -за даними медіа, близько 100 млн доларів. Компанія вже має десятки FP‑7 та FP‑9 для експериментальних запусків і технічно здатна виробляти кілька ракет щодня. Окрім того, частина виробництва твердого ракетного палива ведеться за кордоном, наприклад у Данії, з міркувань безпеки та оптимізації поставок.

Українська компанія Fire Point розпочала тестування балістичних ракет FP-7. Ракета є аналогом американської Atacams, але вдвічі дешевшою. Виробництво більшості компонентів FP-7 відбувається всередині компанії, а тестування ракети планують на російських військових об’єктах.

Наразі Fire Point розширює виробничі потужності. Компанія працює на 83 підприємствах в Україні та має один завод у Данії. Загальна кількість працівників зросла до 6 тисяч осіб проти 3500 наприкінці минулого року.

Що відомо про ракету "Фламінго"

17 серпня 2025 року український фоторепортер Єфрем Лукацький, який співпрацює з інформагентством Associated Press, побував у місці виробництва ракети "Фламінго" та опублікував у Facebook відповідну світлину.

"Українські ракети "Фламінго" дальністю понад 3 000 кілометрів, вже у серійному виробництві", – йшлося у його дописі.

18 серпня міністр оборони Денис Шмигаль підтвердив, що в Україні запустили виробництво далекобійної ракети "Фламінго".

Характеристики FP-5, або "Фламінго":