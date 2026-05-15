Німеччина розглядає українські ракети "Фламінго" як заміну Tomahawk

Німеччина думає над заміною ракет Tomahawk / Генеральний штаб ЗСУ

Співзасновник і головний конструктор компанії Fire Point Денис Штілерман заявив, що уряд Німеччини розглядає перспективу заміни американських далекобійних ракет Tomahawk на українські “Фламінго”.

Як пише Delo.ua, про це він розповів у інтерв'ю Financial Times.

Низька вартість

За словами Штілермана, значний інтерес до дронів та ракет компанії Fire Point, які можуть стати альтернативою  американському озброєнню, проявляє Німеччина.

"Німецький уряд купує наші FP-1 і FP-2 для української армії… Але те, про що вони думають, — це потенційна заміна Tomahawk на "Фламінго"", — сказав він.

Штілерман зауважив, що приблизно третина українських ударів дронами по цілях у Росії здійснюється за допомогою далекобійних БпЛА FP-1 та середньої дальності FP-2 виробництва Fire Point. Далекобійні дрони створені так, щоб обходити російські системи РЕБ: вони працюють без GPS і летять автономно на низькій висоті, використовуючи нічне бачення.

Вартість одного FP-1 становить близько 50 тис. євро, що  у три-чотири рази дешевше за західні ударні безпілотники.

Угоду про технологічну співпрацю

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час візиту до Києва в понеділок заявив, що "технологічні досягнення тут, в Україні, є надзвичайними", і що розглядаються можливості створення спільних підприємств у сфері безпілотників великої дальності, протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби.

За даними FT, у квітні Fire Point та німецький виробник ракет Diehl Defence підписали угоду про технологічну співпрацю. 

Штілерман відмовився підтвердити цю угоду, але зазначив, що вони працюють над створенням протиракетного щита в Європі. Система, що отримала назву "Фрея", використовує ракету-перехоплювач FP-7 від Fire Point.

Про Fire Point

 Fire Point - це українська приватна оборонна компанія, яка спеціалізується на розробці та виробництві безпілотних літальних апаратів, крилатих та балістичних ракет. Компанія виникла після повномасштабного вторгнення Росії в 2022 році й значно розширила свої виробничі потужності та продуктовий портфель.

Як писало Delo.ua, Fire Point у 2026 році має можливість вийти на щомісячні показники виробництва своїх ракет "Фламінго" у десятки одиниць.

Fire Point інвестує значні кошти в розвиток балістичної програми -за даними медіа, близько 100 млн доларів. Компанія вже має десятки FP‑7 та FP‑9 для експериментальних запусків і технічно здатна виробляти кілька ракет щодня. Окрім того, частина виробництва твердого ракетного палива ведеться за кордоном, наприклад у Данії, з міркувань безпеки та оптимізації поставок.

Українська компанія Fire Point розпочала тестування балістичних ракет FP-7. Ракета є аналогом американської Atacams, але вдвічі дешевшою. Виробництво більшості компонентів FP-7 відбувається всередині компанії, а тестування ракети планують на російських військових об’єктах.

Автор:
Світлана Манько