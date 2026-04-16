Ракету "Фламінго" Україні міг допомогти створити один з оборонних гігантів Європи – ЗМІ

Компанія MBDA, яка є лідером у Європі щодо розробки та виробництва ракетного озброєння, могла допомагати українському виробнику Fire Point розробляти та покращувати крилату ракету FP-5 "Фламінго".

Як пише Delo.ua, про це йдеться у матеріалі Defense Express.

Зазначається, що вперше ракету "Фламінго" було представлено минулого року і вже зараз вона виробляється та використовується силами оборони України для атак по території Росії.

За даними Intelligence Online, українська далекобійна крилата ракета може мати низку компонентів західного погодження, які схожі на ті, що має ракета Storm Shadow/SCALP-EG, яку виробляє MBDA. "Фламінго" могла отримати західну інерціальну систему навігації та міцні до завад модулі для навігації GPS.

Але вирішальним є той факт, що співпраця з MBDA пояснює те, як компанія Fire Point змогла в такі стислі терміни розробити крилату ракету.

У виданні зауважують, що MBDA могла допомогти у тому, що ракета вже на старті мала якомога менше так званих "дитячих хвороб", як це часто трапляється з тим чи іншим новим зразком озброєння і що дуже часто негативно впливає на терміни розробки і старту серійного виробництва.

Проте, як кажуть експерти, головне тут не це, а те, що ракета має ідеальну систему наведення з урахуванням того, що вона призначена для прориву систем протиповітряної оборони противника на малих висотах

"Нагадаємо, що система наведення ракети Storm Shadow / SCALP-EG, крім інерціальної та супутникової, також оснащена системою DSMAC (Digital Scene Matching Area Correlator), яка дозволяє під час польоту порівнювати знімки місцевості з наявними у пам’яті еталонними зображеннями. На довершення до цього ракета має тепловізійну головку самонаведення, яка дозволяє уражати закладену у пам’ять ракети ціль, а не бити просто в якусь точку", - йдеться у матеріалі.

У Defense Express зауважують, що офіційно про співпрацю Fire Point та MBDA не повідомлялося, але це цілком ймовірний розвиток подій з огляду на те, що Україна має на озброєнні низку зразків продукції від цього європейського гіганту, а в 2024 році було підписано меморандум про співпрацю з "Укроборонпромом".

Про Fire Point

Fire Point - це українська приватна оборонна компанія, яка спеціалізується на розробці та виробництві безпілотних літальних апаратів, крилатих та балістичних ракет. Компанія виникла після повномасштабного вторгнення Росії в 2022 році й значно розширила свої виробничі потужності та продуктовий портфель.

Як писало Delo.ua, Fire Point у 2026 році має можливість вийти на щомісячні показники виробництва своїх ракет "Фламінго" у десятки одиниць.

Fire Point інвестує значні кошти в розвиток балістичної програми -за даними медіа, близько 100 млн доларів. Компанія вже має десятки FP‑7 та FP‑9 для експериментальних запусків і технічно здатна виробляти кілька ракет щодня. Окрім того, частина виробництва твердого ракетного палива ведеться за кордоном, наприклад у Данії, з міркувань безпеки та оптимізації поставок.

Українська компанія Fire Point розпочала тестування балістичних ракет FP-7. Ракета є аналогом американської Atacams, але вдвічі дешевшою. Виробництво більшості компонентів FP-7 відбувається всередині компанії, а тестування ракети планують на російських військових об’єктах.