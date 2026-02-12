- Категорія
Українська ракета "Фламінго" в дії: Сили оборони знищили комплексне сховище боєприпасів РФ
В ніч на 12 лютого Сили оборони України уразили великий арсенал ГРАУ РФ у Волгоградській області ударом FP-5 “Фламінго”.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.
"Фламінго" уразило великий арсенал боєприпасів РФ
В ніч на 12 лютого підрозділи Сил оборони України завдали удару по одному з найбільших арсеналів Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ у районі селища Котлубань Волгоградської області.
Арсенал використовувався для комплексного зберігання ракет, боєприпасів та вибухових речовин і є одним із ключових майданчиків російської армії.
Удар було нанесено українськими засобами дальнього ураження FP-5 "Фламінго". На території об’єкта зафіксовано потужні вибухи та вторинну детонацію боєприпасів.
Масштаби завданих збитків наразі уточнюються.
Нагадаємо, протягом січня 2026 року Сили оборони України завдали ударів по полігону "Капустін Яр" в Астраханській області РФ, використавши українську ракету дальнього радіусу дії FP-5 “Фламінго”.
Що відомо про ракету "Фламінго"
17 серпня 2025 року український фоторепортер Єфрем Лукацький, який співпрацює з інформагентством Associated Press, побував у місці виробництва ракети "Фламінго" та опублікував у Facebook відповідну світлину.
"Українські ракети "Фламінго" дальністю понад 3 000 кілометрів, вже у серійному виробництві", – йшлося у його дописі.
18 серпня міністр оборони Денис Шмигаль підтвердив, що в Україні запустили виробництво далекобійної ракети "Фламінго".
Характеристики FP-5, або "Фламінго":
- Дальність: 3000 км.
- Час у повітрі: понад 4 години.
- Максимальна швидкість: 950 км/год.
- Крейсерська швидкість: 850-900 км/год.
- Розмах крила: 6 метрів.
- Максимальна злітна вага: 6 тонн.
- Вага бойової частини: 1 тонна.