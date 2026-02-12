Українська ракета "Фламінго" в дії: Сили оборони знищили комплексне сховище боєприпасів РФ

В ніч на 12 лютого Сили оборони України уразили великий арсенал ГРАУ РФ у Волгоградській області ударом FP-5 “Фламінго”.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

"Фламінго" уразило великий арсенал боєприпасів РФ

В ніч на 12 лютого підрозділи Сил оборони України завдали удару по одному з найбільших арсеналів Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ у районі селища Котлубань Волгоградської області.

Арсенал використовувався для комплексного зберігання ракет, боєприпасів та вибухових речовин і є одним із ключових майданчиків російської армії.

Удар було нанесено українськими засобами дальнього ураження FP-5 "Фламінго". На території об’єкта зафіксовано потужні вибухи та вторинну детонацію боєприпасів.

Масштаби завданих збитків наразі уточнюються.

Нагадаємо, протягом січня 2026 року Сили оборони України завдали ударів по полігону "Капустін Яр" в Астраханській області РФ, використавши українську ракету дальнього радіусу дії FP-5 “Фламінго”.

Що відомо про ракету "Фламінго"

17 серпня 2025 року український фоторепортер Єфрем Лукацький, який співпрацює з інформагентством Associated Press, побував у місці виробництва ракети "Фламінго" та опублікував у Facebook відповідну світлину.

"Українські ракети "Фламінго" дальністю понад 3 000 кілометрів, вже у серійному виробництві", – йшлося у його дописі.

18 серпня міністр оборони Денис Шмигаль підтвердив, що в Україні запустили виробництво далекобійної ракети "Фламінго".

Характеристики FP-5, або "Фламінго":