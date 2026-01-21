Українська Fire Point, яка виробляє ракети "Фламінго", планує побудувати космодром в ОАЕ

Українська оборонна компанія Fire Point, яка займається виробництвом далекобійних дронів і крилатих ракет "Фламінго", у межах угоди щодо продажу своєї частки акцій суверенному фонду Об'єднаних Арабських Еміратів, розглядає можливість будівництва космодрому в ОАЕ та діяльності, пов'язаною з ракетною програмою.

Як пише Delo.ua, про це повідомила СТО Fire Point Ірина Терех на полях Всесвітнього економічного форуму у Давосі, передає "Інтерфакс-Україна".

"Україна завжди мала дуже потужну космічну програму, але, як і будь-яка інша європейська країна, ми її віддали і відмовилися від неї, тому ми хочемо її відродити", – розповіла Терех, уточнивши, що в майбутньому Fire Point хоче мати власну космічну програму.

Вона зауважила, що офіційне оголошення деталей щодо співпраці компанії з ОАЕ очікується наприкінці першого кварталу цього року.

Fire Point продає частку акцій ОАЕ

Наприкінці грудня повідомлялось, що міноритарну частку Fire Point придбає оборонна група EDGE, що належить суверенному фонду ОАЕ. Сума угоди становитиме приблизно 760 мільйонів доларів, тоді як загалом українського виробника зброї оцінили у $2,5 млрд.

Fire Point вже подала потрібні документи до Антимонопольного комітету України.

Оборонну компанію Fire Point заснували в 2022 році Денис Штілерман і Єгор Скалига, а пізніше до них приєдналася Ірина Терех.

Оборонну групу EDGE згідно з інформацією на її сайті, було створено у 2019 році зі штаб-квартирою в столиці ОАЕ Абу-Дабі. Вона об'єднує понад 35 організацій з шести основних кластерів: платформи та системи, ракети та озброєння, космічні та кібертехнології, комерційний напрям (EDGE Commercial), технології та інновації, а також національна безпека.

Як писало Delo.ua, Fire Point у 2026 році має можливість вийти на щомісячні показники виробництва своїх ракет "Фламінго" у десятки одиниць.