Справа Міндіча: Данія вимагає звіт про компанію Fire Point, яка виробляє далекобійні ракети

У Данії занепокоєні корупційним скандалом в Україні та потенційною причетністю до нього компанії Fire Point, яка виготовляє далекобійні дрони та ракети "Фламінго".

Як пише Delo.ua, про це заявив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен, передає "Європейська правда".

Він переконаний, що данський завод Fire Point не має до корупційного скандалу жодного стосунку, але Данія все ж очікує від Києва роз'яснення ситуації та запросила звіт "про деякі моменти, які були підняті публічно".

"Немає жодного зв’язку із заводом у Данії, оскільки необхідно дотримуватися данського законодавства. Тому, щодо створення Fire Point у Данії, я не маю жодних занепокоєнь. Але, звісно, я занепокоєний поточною дискусією про корупційний скандал в Україні", – наголосив Поульсен.

Він додав, що країна робить все можливе, аби відстежити рух коштів, зокрема завдяки зовнішнім аудиторам для моніторингу пожертвувань.

Нагадаємо, на початку вересня стало відомо, що українська компанія Fire Point з 1 грудня запустить у Данії завод з виробництва твердого ракетного палива біля бази ВПС Скридструп, де дислокуються винищувачі F-35.

Fire Point та фігуранти корупційного скандалу

Як розповів співвласник і головний конструктор Fire Point Денис Штілерман, бізнесмен Тимур Міндіч, який проходить у справі про корупцію в українській енергетиці, намагався отримати 50% акцій оборонної компанії.

Штілерман також підтвердив, що у Fire Point працював Ігор Фурсенко, один з фігурантів гучних "плівок" у справі НАБУ та САП "Мідас".

Крім того, Михайло Цукерман, брат іншого фігуранта антикорупційних розслідувань Олександра Цукермана, є банкіром Штілермана. Останній підтвердив, що відвідував його бек-офіс, востаннє – у 2024 році.

"Він мій банкір. Я довірив йому свої гроші, і вони там лежать", – сказав співзасновник Fire Point.

Про корупцію в енергетиці і до чого тут Міндіч

10 листопада НАБУ оголосило про викриття корупційної схеми в "Енергоатомі", до якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери. Зловмисники отримували неправомірну вигоду від контрагентів компанії у розмірі 10–15% від вартості контрактів, застосовуючи схему "шлагбаум" для контролю платежів і статусу постачальників. Правоохоронці встановили, що фактичне управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн здійснювалось сторонніми особами без формальних повноважень.

Крім того, НАБУ викрило схему "Легалізація", у якій київський офіс, пов’язаний із родиною колишнього депутата та сенатора РФ Андрія Деркача, "відмивав" кошти через мережу компаній-нерезидентів. В офісі вели "чорну бухгалтерію", облік коштів та видавали готівку за межами України. За послуги брали відсоток від операцій, а через схему пройшло близько 100 млн доларів.

Спецоперація з документування діяльності злочинної організації тривала понад 15 місяців – з літа 2024 року. За цей час отримано тисячі годин аудіозаписів, тепер надається оцінка діям всіх учасників цих матеріалів. Проведено понад 70 обшуків у Києві та інших регіонах, вилучено значний масив документів і готівкових коштів.

У цій справі підозри від НАБУ отримали:

бізнесмен, співзасновник студії "Квартал 95" Тимур Міндіч (на плівках НАБУ його кодове ім’я – Карлсон);

ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк (Рокет);

Ігор Миронюк (Рокет); виконавчий директор з безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов (Тенор);

Дмитро Басов (Тенор); ще чотири "працівники" так званого бек-офісу з легалізації коштів, серед них – Олександр Цукерман (Шугармен), Ігор Фурсенко (Рьошик), Леся Устименко і Людмила Зоріна.

Міндіча та Цукермана не затримали, тому що вони встигли виїхати за кордон до оголошення підозри.

1 грудня ВАКС заочно обрав запобіжний захід бізнесмену Тимуру Міндічу у вигляді триманні під вартою.