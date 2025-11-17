Колишній держсекретар США Майк Помпео увійшов до наглядової ради української оборонної компанії Fire Point – АР

Колишній державний секретар США Майк Помпео приєднався до наглядової ради української оборонної компанії Fire Point, яка відома виробництвом далекобійних безпілотників та крилатих ракет, здатних уражати цілі на значній відстані.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на АР.

Прагнучи зміцнити свою міжнародну репутацію, Fire Point розширює інфраструктуру: компанія будує новий завод у Данії та залучає до співпраці відомих міжнародних фахівців оборонної галузі. Також підприємство планує суттєво збільшити виробництво своїх бойових крилатих ракет, більш ніж подвоївши нинішні потужності.

Попри активний розвиток, увага громадськості залишається прикутою до розслідування, яке триває вже понад рік. Керівництво Fire Point заявляє, що працює прозоро й відповідно до норм воєнного стану, а також замовило незалежний міжнародний аудит, щоб зняти занепокоєння щодо ціноутворення та виробничих процесів.

"Загалом добре, що вони над цим працюють. Ми, як компанія, повністю підтримуємо той факт, що це розслідування проводиться", – сказала головна технічна директорка компанії Ірина Терех.

За її словами, Fire Point звернулася до великої міжнародної компанії для всебічної перевірки, а результати аудиту ще очікуються.

Критики ж висловлюють занепокоєння щодо непрозорого походження компанії, її домінуючої позиції у контрактах із Міністерством оборони та ймовірних зв’язків з бізнесменом Тимуром Міндічем, який фігурує у великому корупційному скандалі. Fire Point відкидає ці твердження та наполягає на відкритості.

Компанія Fire Point, яка ще у 2022 році залишалася маловідомою, сьогодні перетворилася на одного з ключових гравців української оборонної індустрії. За словами керівництва, цього року дохід підприємства може сягнути приблизно 1 млрд доларів. Паралельно Fire Point будує новий завод у Данії для виробництва твердого ракетного палива, необхідного для її озброєння.

Під час останнього візиту до України один із заводів Fire Point відвідав і спеціальний посланник США Кіт Келлогг. За інформацією керівництва компанії, під час зустрічі були присутні представники й інших українських оборонних виробників.

Спираючись на успіх далекобійного безпілотника FP-1, Fire Point планує суттєво збільшити виробництво крилатих ракет, попит на які з боку українських військових зростає, зокрема через нестачу західних аналогів. Компанія повідомляє, що ракета FP‑5 "Фламінго" вже щонайменше чотири рази успішно застосовувалася на полі бою.

Зокрема, наприкінці серпня її використали для удару по базі ФСБ в Армянську в окупованому Криму, а минулого тижня — по цілях у російському Орлі. Деталі про виробничі обсяги Fire Point не розкриває з міркувань безпеки.

Окрім "Фламінго" Fire Point представила на виставці MSPO в Польщі розробку власних балістичних ракет FP-7 та FP-9, а також систем ППО.

Розслідування триває

Попри стрімке зростання, розвиток компанії супроводжується увагою антикорупційних органів. Слідчі перевіряють, чи не були завищені ціни у контрактах Міністерства оборони на безпілотники FP‑1, а також вивчають можливі зв’язки між Fire Point та бізнесменом Тимуром Міндічем. При цьому антикорупційні структури окремо наголосили, що ракета "Фламінго" предметом розслідування не є.

Питання виникли і через очевидну домінуючу позицію Fire Point на ринку безпілотників глибокого удару та непрозорість структури власності. За офіційними даними, юридичним власником компанії вказаний Єгор Скалига, пов’язаний з індустрією розваг. Антикорупційні органи наразі не оприлюднили жодних висновків.

Засновник Fire Point Денис Штілерман у коментарі AP заявив, що він є мажоритарним власником, а частка Скалиги становить 2%. Він підтвердив кілька зустрічей із Міндічем, але компанія заперечує будь-які бізнес-зв’язки з ним.

Про корупцію в енергетиці і до чого тут Міндіч

10 листопада НАБУ оголосило про викриття корупційної схеми в "Енергоатомі", до якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери. Зловмисники отримували неправомірну вигоду від контрагентів компанії у розмірі 10–15% від вартості контрактів, застосовуючи схему "шлагбаум" для контролю платежів і статусу постачальників. Правоохоронці встановили, що фактичне управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн здійснювалось сторонніми особами без формальних повноважень.

Крім того, НАБУ викрило схему "Легалізація", у якій київський офіс, пов’язаний із родиною колишнього депутата та сенатора РФ Андрія Деркача, "відмивав" кошти через мережу компаній-нерезидентів. В офісі вели "чорну бухгалтерію", облік коштів та видавали готівку за межами України. За послуги брали відсоток від операцій, а через схему пройшло близько 100 млн доларів.

Спецоперація з документування діяльності злочинної організації тривала понад 15 місяців – з літа 2024 року. За цей час отримано тисячі годин аудіозаписів, тепер надається оцінка діям всіх учасників цих матеріалів. Проведено понад 70 обшуків у Києві та інших регіонах, вилучено значний масив документів і готівкових коштів.

У цій справі підозри від НАБУ отримали:

бізнесмен, співзасновник студії "Квартал 95" Тимур Міндіч (на плівках НАБУ його кодове ім’я – Карлсон);

ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк (Рокет);

Ігор Миронюк (Рокет); виконавчий директор з безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов (Тенор);

Дмитро Басов (Тенор); ще чотири "працівники" так званого бек-офісу з легалізації коштів, серед них – Олександр Цукерман (Шугармен), Ігор Фурсенко (Рьошик), Леся Устименко і Людмила Зоріна.

Всім фігурантам справи, крім Міндіча та Цукермана, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи.

Міндіча та Цукермана не затримали, тому що вони встигли виїхати за кордон до оголошення підозри.