Справа Міндіча: суд узяв під варту ще одну підозрювану

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Людмилі Зоріній, яку підозрюють у причетності до корупційної схеми з розкрадання коштів "Енергоатому".

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Суд узяв під варту ще одну ймовірну "працівницю" бек-офісу з легалізації коштів

За клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, слідчий суддя ВАКС застосував Зоріній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 12 млн грн застави.

У разі внесення застави на підозрювану будуть покладені такі процесуальні обов’язки:

прибувати до детективів, прокурорів, слідчого судді, суду за кожною їхньою вимогою та викликом;

не відлучатись із міста Києва та Київської області без дозволу детектива, прокурора або суду;

повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

утриматись від спілкування з особами, вказаними в ухвалі суду; – здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну;

носити електронний засіб контролю.

Зазначається, що Зоріна - одна з чотирьох "працівників" так званого бек-офісу з легалізації коштів.

За даними слідства, Зоріна займалася обліком підконтрольних компаній, підготовкою документів і звітності, контролем довіреностей та особисто брала участь у легалізації коштів.

ВАКС обрав запобіжні заходи й для інших підозрюваних у цій справі

Зоріна стала уже п’ятою фігуранткою цієї справи, якій призначили запобіжний захід. Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.

Як альтернативу перший може внести заставу розміром 126 мільйонів гривень, а другий — 40 мільйонів гривень.

Також на 60 днів у СІЗО відправили Лесю Устименко, яка може внести заставу розміром 25 мільйонів гривень, та Ігоря Фурсенка, якому призначили заставу 95 мільйонів гривень.

У цій справі підозри від НАБУ також отримали бізнесмен, співзасновник студії "Квартал 95" Тимур Міндіч (на плівках НАБУ його кодове ім’я – Карлсон) та Олександр Цукерман, які виїхали за кордон.

Про корупцію в "Енергоатомі"

10 листопада НАБУ оголосило про викриття корупційної схеми в "Енергоатомі", до якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери. Зловмисники отримували неправомірну вигоду від контрагентів компанії у розмірі 10–15% від вартості контрактів, застосовуючи схему "шлагбаум" для контролю платежів і статусу постачальників. Правоохоронці встановили, що фактичне управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн здійснювалось сторонніми особами без формальних повноважень.

Крім того, НАБУ викрило схему "Легалізація", у якій київський офіс, пов’язаний із родиною колишнього депутата та сенатора РФ Андрія Деркача, "відмивав" кошти через мережу компаній-нерезидентів. В офісі вели "чорну бухгалтерію", облік коштів та видавали готівку за межами України. За послуги брали відсоток від операцій, а через схему пройшло близько 100 млн доларів.

Спецоперація з документування діяльності злочинної організації тривала понад 15 місяців – з літа 2024 року. За цей час отримано тисячі годин аудіозаписів, тепер надається оцінка діям всіх учасників цих матеріалів. До фінального етапу операції залучено весь особовий склад Національного бюро. Проведено понад 70 обшуків у Києві та інших регіонах, вилучено значний масив документів і готівкових коштів.

На тлі новин президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності прозорості в "Енергоатомі" та невідворотності покарання за корупційні схеми в енергетиці.