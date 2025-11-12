Справа Міндіча: Фурсенко взятий під варту з альтернативною заставою 95 млн грн

Вищий антикорупційний суд взяв під варту Ігоря Фурсенка, одного з чотирьох працівників так званого бекофісу Міндіча. Йому визначили альтернативну заставу у розмірі 95 мільйонів гривень.

Як пише Delo.ua, про це інформує "Центр протидії корупції".

Ігор "Рьошик" Фурсенко арештований ВАКС

Фурсенко - один з чотирьох працівників так званого бекофісу Міндіча. Підозрюваному було складно пересуватися з 1,6 мільйона доларів готівкою, які, за версією слідства, він намагався перемістити.

Сторона обвинувачення наполягала на триманні Фурсенка під вартою з можливістю внесення найбільшої у цій справі застави - 254 мільйони гривень.

За версією слідства, Фурсенко, обраний Цукерманом, виконував функції бухгалтера так званого бекофісу та опікувався фінансовими операціями, пов’язаними з легалізацією майна. Він готував кошти для передачі та отримання від кур’єрів, а також уточнював у Цукермана деталі проведення операцій.

Під час судового засідання прокурорка зачитала стенограму розмови між Фурсенком та Цукерманом, де підозрюваний зазначав, що працює на підприємстві ТОВ "Фаєрпоінт". Раніше представники цієї компанії заперечували будь-який зв’язок з Міндічем.

Фурсенко вже отримав певну "популярність" через записи, на яких він скаржився, що переносити 1,6 мільйона доларів (приблизно 16 кілограмів) — "таке собі задоволення". Зазначається, що він повернувся з сім’єю з-за кордону 9 листопада, а вже наступного дня до нього з обшуком прийшли працівники НАБУ.

Нагадаємо, ВСУ взяв під варту виконавчого директора з безпеки НАЕК "Енергоатом" Дмитра Басова, підозрюваного у причетності до масштабних корупційних схем в енергетичній сфері.

Сам Басов заявив, що не вчиняв ніяких правопорушень, не знає людей, які фігурують у справі, а ім'я бізнесмена Тимура Міндіча почув у медіа. Сума застави, про яку просить для нього прокурор, для нього, мовляв, "непід'ємна".

Крім того, Ігорю Миронюку, колишньому раднику міністра енергетики Германа Галущенка, обрали запобіжний захід - тримання під вартою до 8 січня 2026 року або застава у 126 млн грн.

Лесю Устименко також взято під варту та визначено альтернативну заставу у 25 млн грн.

Про корупцію в "Енергоатомі"

10 листопада НАБУ оголосило про викриття корупційної схеми в "Енергоатомі", до якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери. Зловмисники отримували неправомірну вигоду від контрагентів компанії у розмірі 10–15% від вартості контрактів, застосовуючи схему "шлагбаум" для контролю платежів і статусу постачальників. Правоохоронці встановили, що фактичне управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн здійснювалось сторонніми особами без формальних повноважень.

Крім того, НАБУ викрило схему "Легалізація", у якій київський офіс, пов’язаний із родиною колишнього депутата та сенатора РФ Андрія Деркача, "відмивав" кошти через мережу компаній-нерезидентів. В офісі вели "чорну бухгалтерію", облік коштів та видавали готівку за межами України. За послуги брали відсоток від операцій, а через схему пройшло близько 100 млн доларів.

Спецоперація з документування діяльності злочинної організації тривала понад 15 місяців – з літа 2024 року. За цей час отримано тисячі годин аудіозаписів, тепер надається оцінка діям всіх учасників цих матеріалів. До фінального етапу операції залучено весь особовий склад Національного бюро. Проведено понад 70 обшуків у Києві та інших регіонах, вилучено значний масив документів і готівкових коштів

Про те, що обшуки пройшли у міністра юстиції і колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, раніше повідомляли низка ЗМІ та нардепів, проте офіційного підтвердження не було. Однак 11 листопада Міністерство юстиції України підтвердило, що за участі Галущенка були проведені слідчі дії у межах кримінального провадження щодо корупції в енергетиці.

На тлі новин президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності прозорості в "Енергоатомі" та невідворотності покарання за корупційні схеми в енергетиці.