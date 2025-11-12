Справа НАБУ щодо "Енергоатому": Зеленський вимагає санкції та відставки Гринчук і Галущенка

Президент України Володимир Зеленський заявив, що міністри юстиції та енергетики Герман Галущенко і Світлана Гринчук мають залишити свої посади через втрату довіри після оприлюднення звинувачень у справі НАБУ щодо “Енергоатому” та повідомив про підготовку указу про санкції проти двох фігурантів цієї справи.

Як пише Delo.ua, про це свідчить повідомлення глави держави.

Про санкції та відставки

"Вважаю, що міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах. Це питання зокрема й довіри. Якщо є звинувачення, на них треба відповідати. Рішення про відсторонення від посади – оперативне, найбільш швидке", - наголосив він.

Президент повідомив, що звернувся до прем’єр-міністерки України з проханням забезпечити подання заяв про відставку міністра юстиції та міністра енергетики. Глава держави також закликав народних депутатів Верховної Ради підтримати ці відставки.

За словами Зеленського, подальші дії мають відбуватися виключно в юридичній площині. Крім того, найближчим часом очікується рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій за поданням Кабінету міністрів України.

"Зараз усім в Україні надзвичайно складно. Проходити через відключення електрики, "руськіє" удари, втрати. Абсолютно ненормально, що при цьому в енергетиці ще якісь є схеми. Я підпишу указ про застосування санкцій проти двох людей, які фігурують у справі НАБУ щодо "Енергоатому", - підсумував він.

Про корупцію в "Енергоатомі"

10 листопада НАБУ оголосило про викриття корупційної схеми в "Енергоатомі", до якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери. Зловмисники отримували неправомірну вигоду від контрагентів компанії у розмірі 10–15% від вартості контрактів, застосовуючи схему "шлагбаум" для контролю платежів і статусу постачальників. Правоохоронці встановили, що фактичне управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн здійснювалось сторонніми особами без формальних повноважень.

Крім того, НАБУ викрило схему "Легалізація", у якій київський офіс, пов’язаний із родиною колишнього депутата та сенатора РФ Андрія Деркача, "відмивав" кошти через мережу компаній-нерезидентів. В офісі вели "чорну бухгалтерію", облік коштів та видавали готівку за межами України. За послуги брали відсоток від операцій, а через схему пройшло близько 100 млн доларів.

Спецоперація з документування діяльності злочинної організації тривала понад 15 місяців – з літа 2024 року. За цей час отримано тисячі годин аудіозаписів, тепер надається оцінка діям всіх учасників цих матеріалів. До фінального етапу операції залучено весь особовий склад Національного бюро. Проведено понад 70 обшуків у Києві та інших регіонах, вилучено значний масив документів і готівкових коштів

Про те, що обшуки пройшли у міністра юстиції і колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, раніше повідомляли низка ЗМІ та нардепів, проте офіційного підтвердження не було. Однак 11 листопада Міністерство юстиції України підтвердило, що за участі Галущенка були проведені слідчі дії у межах кримінального провадження щодо корупції в енергетиці.

На тлі новин президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності прозорості в "Енергоатомі" та невідворотності покарання за корупційні схеми в енергетиці.