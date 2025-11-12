Новий склад наглядової ради "Енергоатому" представлять протягом тижня: розпочався відбір кандидатів

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства у взаємодії з партнерами країн G7 протягом тижня подасть на затвердження уряду пропозиції щодо нового складу наглядової ради АТ "НАЕК "Енергоатом". Розпочато роботу зі списками можливих кандидатів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що радник, який допомагає міністерству, вже обраний.

"В умовах повномасштабної війни наглядова рада державної енергетичної компанії має відповідати не лише за стратегічний розвиток, а й за антикризове управління, своєчасну реакцію на ризики та забезпечення безпеки і сталості роботи компанії. Оновлення складу ради спрямоване саме на посилення цих функцій, а також на забезпечення швидкої взаємодії компанії з антикорупційними та аудиторськими органами, міжнародними партнерами та суспільством", - наголошують в Мінекономіки.

Там уточнюють, що йдеться про необхідність адаптації системи корпоративного управління до нових викликів — швидших рішень, антикризових механізмів і посиленої відповідальності.

"Розуміючи непричетність наглядової ради до будь-яких дій, які стали предметом уваги правоохоронних органів, міністерство розраховує на їхню подальшу професійну підтримку у перехідний період — зокрема, у передачі матеріалів, документації та аналітичних напрацювань, необхідних для швидкого запуску роботи нового складу ради", - підкреслюють в Мінекономіки.

Нагадаємо, уряд достроково припинив повноваження наглядової ради "Енергоатому" та доручив провести аудит компанії у зв’язку з оприлюдненими НАБУ фактами:

аудит закупівель має бути проведений у строк до 15 робочих днів,

повний аудит компанії — у строк до 90 робочих днів.

Матеріали будуть передані правоохоронним та антикорупційним органам. Звіт буде представлений уряду після завершення роботи аудиторів.

Раніше член наглядової ради "Енергоатому" Тимофій Милованов заявив про дострокове складання своїх повноважень. Він пояснив це тим, що рішення наглядової ради на екстреному засіданні, яке він сам ініціював після оприлюднення можливих корупційних схем, вважає формальними та недостатніми.

В свою чергу в пресслужбі "Енергоатому" заявили, що наглядова рада ставиться з максимальною серйозністю до звинувачень у корупції, пов’язаних із працівниками підприємства, та ініціює незалежну перевірку.

Про корупцію в "Енергоатомі"

10 листопада НАБУ оголосило про викриття корупційної схеми в "Енергоатомі", до якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери. Зловмисники отримували неправомірну вигоду від контрагентів компанії у розмірі 10–15% від вартості контрактів, застосовуючи схему "шлагбаум" для контролю платежів і статусу постачальників. Правоохоронці встановили, що фактичне управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн здійснювалось сторонніми особами без формальних повноважень.

Крім того, НАБУ викрило схему "Легалізація", у якій київський офіс, пов’язаний із родиною колишнього депутата та сенатора РФ Андрія Деркача, "відмивав" кошти через мережу компаній-нерезидентів. В офісі вели "чорну бухгалтерію", облік коштів та видавали готівку за межами України. За послуги брали відсоток від операцій, а через схему пройшло близько 100 млн доларів.

Спецоперація з документування діяльності злочинної організації тривала понад 15 місяців – з літа 2024 року. За цей час отримано тисячі годин аудіозаписів, тепер надається оцінка діям всіх учасників цих матеріалів. До фінального етапу операції залучено весь особовий склад Національного бюро. Проведено понад 70 обшуків у Києві та інших регіонах, вилучено значний масив документів і готівкових коштів

На тлі новин президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності прозорості в "Енергоатомі" та невідворотності покарання за корупційні схеми в енергетиці.



