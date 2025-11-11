Милованов залишив наглядову раду "Енергоатому" та ініціював перевірку закупівель і фінансів

Президент Київської школи економіки та ексміністр економіки Тимофій Милованов склав повноваження члена наглядової ради “Енергоатому" та ініціював позачергове засідання для відсторонення фігурантів розслідування та створення незалежного комітету з етики та комплаєнсу.

Як пише Delo.ua, про це свідчить його допис.

Про відставку Милованова

"Я складаю свої повноваження члена наглядової ради "Енергоатому". Сьогодні, 11 листопада, я подав офіційне звернення про скликання позачергового засідання наглядової ради. Моєю метою було забезпечити адекватну реакцію на ситуацію, що склалася довкола компанії", - наголосив він.

Милованов запропонував ухвалити два конкретні рішення;

По-перше, тимчасово відсторонити всіх посадових осіб, чиї імена фігурують у матеріалах розслідування, щоб забезпечити об’єктивність процесу.

По-друге, створити незалежний комітет з етики та комплаєнсу, який мав би провести повну перевірку процедур закупівель, фінансових операцій і системи контролю, із залученням міжнародних експертів та проведенням forensic-аудиту.

"Я вважав і вважаю, що заяви НАБУ, матеріали журналістських розслідувань та суспільна увага — це достатній привід для таких кроків. Саме для цього й існує наглядова рада: щоб діяти тоді, коли потрібна відповідальність і здоровий глузд. Рішення є, але формальне. Все стало бюрократичним. Слухали команду, де "все гаразд". Нас годинами переконували, що загроз немає. Це глибока неспроможність", - заявив він.

Милованов підкреслив, що завжди звик діяти і нині бачить потребу в швидких рішеннях для створення прозорого комплаєнсу в "Енергоатомі". Натомість, за його словами, обговорення тендерів і процедур затягується, і процес загруз у бюрократії. Він додав, що намагався стимулювати наглядову раду запускати комітети та працювати ефективно, а не зосереджуватися на призначеннях радників чи формальних питаннях.

"Я вимагав результатів, а не пояснень процесів. Мені казали, що я токсичний, упереджений і "вимагаю неможливого". Ситуація з НАБУ мала стати пробудженням для правління і наглядової ради "Енергоатому". Пробудження не відбулося. Натомість - дрімота й сподівання, що якось воно обійдеться", - підкреслив він.

Фото: Тимофій Милованов

Про корупцію в "Енергоатомі"

10 листопада НАБУ оголосило про викриття корупційної схеми в "Енергоатомі", до якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери. Зловмисники отримували неправомірну вигоду від контрагентів компанії у розмірі 10–15% від вартості контрактів, застосовуючи схему "шлагбаум" для контролю платежів і статусу постачальників.

Крім того, НАБУ викрило схему "Легалізація", у якій київський офіс, пов’язаний із родиною колишнього депутата та сенатора РФ Андрія Деркача, "відмивав" кошти через мережу компаній-нерезидентів. В офісі вели "чорну бухгалтерію", облік коштів та видавали готівку за межами України. За послуги брали відсоток від операцій, а через схему пройшло близько 100 млн доларів.

До реалізації схеми були залучені колишній заступник керівника Фонду держмайна, який став радником міністра енергетики, та колишній правоохоронець — виконавчий директор з фізичного захисту АТ "Енергоатом". Правоохоронці встановили, що фактичне управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн здійснювалось сторонніми особами без формальних повноважень.

Спецоперація з документування діяльності злочинної організації тривала понад 15 місяців – з літа 2024 року. За цей час отримано тисячі годин аудіозаписів, тепер надається оцінка діям всіх учасників цих матеріалів. До фінального етапу операції залучено весь особовий склад Національного бюро. Проведено понад 70 обшуків у Києві та інших регіонах, вилучено значний масив документів і готівкових коштів.

Як пише Центр протидії корупції, підозри отримали:

бізнесмен з оточення президента Тімур Міндіч;

ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк;

виконавчий директор з безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов;

четверо "працівників" бекофісу з легалізації коштів.

Про те, що обшуки пройшли у міністра юстиції і ексміністра енергетики Германа Галущенка, раніше повідомляли низка ЗМІ та нардепів, проте офіційного підтвердження не було. Однак 11 листопада Міністерство юстиції України підтвердило, що за участі Галущенка були проведені слідчі дії у межах кримінального провадження щодо корупції в енергетиці.

На тлі новин президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності прозорості в "Енергоатомі" та невідворотності покарання за корупційні схеми в енергетиці.

В свою чергу в пресслужбі "Енергоатому" заявили, що наглядова рада ставиться з максимальною серйозністю до звинувачень у корупції, пов’язаних із працівниками підприємства, та ініціює незалежну перевірку.