Готуються до ремонтів енергоблоків: в "Енергоатомі" розповіли, як корупційний скандал вплинув на роботу підприємства

Акціонерне товариство "НАЕК "Енергоатом" попри корупційні звинувачення у бік своїх співробітників працює у посиленому режимі, забезпечуючи стабільне виробництво близько 60% електроенергії країни.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба компанії.

В "Енергоатомі" зауважили, що головним завданням підприємства залишається надійна, стабільна та безпечна експлуатація атомних електростанцій України, що гарантує енергетичну безпеку держави.

В компанії окремо наголошують, що розслідування НАБУ щодо корупції в енергетиці не завдало шкоди активам та фінансовому стану підприємства, а також не вплинуло на виконання виробничих планів та безпеку експлуатації атомних станцій.

"Енергоатом" вже розпочав підготовку до планово-попереджувальних ремонтів енергоблоків у 2026 році задля підвищення надійності обладнання та стабільності роботи атомних станцій.

Зауважимо, наглядова рада "Енергоатому" ставиться з "максимальною серйозністю" до нещодавніх звинувачень у корупції, пов’язаних із працівниками підприємства, та ініціює незалежну перевірку.

Про корупцію в "Енергоатомі"

10 листопада НАБУ оголосило про викриття корупційної схеми в НАЕК Енергоатом", до якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери. Зловмисники отримували неправомірну вигоду від контрагентів компанії у розмірі 10–15% від вартості контрактів, застосовуючи схему "шлагбаум" для контролю платежів і статусу постачальників.

Також обшуки пройшли в компанії "Енергоатом" та в бізнесмена й співвласника фірми "Квартал 95" Тимура Міндіча.

Крім того, НАБУ викрило схему "Легалізація", у якій офіс у Києві, пов’язаний із родиною колишнього депутата та сенатора РФ Андрія Деркача, "відмивав" кошти через мережу компаній-нерезидентів. В офісі вели "чорну бухгалтерію", облік коштів та видавали готівку за межами України. За послуги брали відсоток від операцій, а через схему пройшло близько 100 млн доларів.

До реалізації схеми були залучені колишній заступник керівника Фонду держмайна, який став радником міністра енергетики, та колишній правоохоронець — виконавчий директор з фізичного захисту АТ "Енергоатом". Правоохоронці встановили, що фактичне управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн здійснювалось сторонніми особами без формальних повноважень.

За словами народного депутата Ярослава Железняка, серед встановлених наразі учасників злочинної організації:

колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк;

виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом" Дмитро Басов;

бізнесмен – керівник злочинної організації Тимур Міндіч;

четверо осіб – працівників бек-офісу з легалізації коштів.

Крім того, Железняк повідомив, що у ході операції з викриття корупції у сфері енергетики НАБУ прийшло з обшуками до міністра юстиції Германа Галущенка, який раніше був міністром енергетики.

Водночас НАБУ повідомило лише про обшуки в "Енергоатомі", не згадуючи Міндіча чи Галущенка.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності прозорості в "Енергоатомі" та невідворотності покарання за корупційні схеми в енергетиці.