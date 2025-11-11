Милованов оставил наблюдательный совет "Энергоатома" и инициировал проверку закупок и финансов

Президент Киевской школы экономики и экс-министр экономики Тимофей Милованов сложил полномочия члена наблюдательного совета "Энергоатома" и инициировал внеочередное заседание по отстранению фигурантов расследования и создания независимого комитета по этике и комплаенсу.

Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствует его сообщение.

Об отставке Милованова

"Я слагаю свои полномочия члена наблюдательного совета "Энергоатома". Сегодня, 11 ноября, я подал официальное обращение о созыве внеочередного заседания наблюдательного совета. Моей целью было обеспечить адекватную реакцию на ситуацию, сложившуюся вокруг компании", - подчеркнул он.

Милованов предложил принять два конкретных решения;

Во-первых, временно отстранить всех должностных лиц, чьи имена фигурируют в материалах расследования, обеспечивающих объективность процесса.

Во-вторых, создать независимый комитет по этике и комплаенсу, который должен провести полную проверку процедур закупок, финансовых операций и системы контроля, с привлечением международных экспертов и проведением forensic-аудита.

"Я считал и считаю, что заявления НАБУ, материалы журналистских расследований и общественное внимание — это достаточный повод для таких шагов. Именно для этого и существует наблюдательный совет: чтобы действовать тогда, когда нужна ответственность и здравый смысл. Решение есть, но формальное. Все стало бюрократическим. Слушали команду, где все угрозы. несостоятельность", - заявил он.

Милованов подчеркнул, что всегда привык действовать и сейчас видит потребность в скорых решениях для создания прозрачного комплаенса в "Энергоатоме". Зато, по его словам, обсуждение тендеров и процедур затягивается, и процесс увяз в бюрократии. Он добавил, что пытался стимулировать наблюдательный совет запускать комитеты и работать эффективно, а не сосредотачиваться на назначениях советников или формальных вопросах.

"Я требовал результатов, а не объяснений процессов. Мне говорили, что я токсичный, предвзятый и "требую невозможного". Ситуация с НАБУ должна была стать пробуждением для правления и наблюдательного совета "Энергоатома". Пробуждение не произошло. Зато дремота и надежда, что как-то оно обойдется", - заявил он.

Фото: Тимофей Милованов

О коррупции в "Энергоатоме"

10 ноября НАБУ объявило о разоблачение коррупционной схемы в "Энергоатоме", в которую входили действующие и бывшие чиновники энергетической сферы. Злоумышленники извлекали неправомерную выгоду от контрагентов компании в размере 10–15% от стоимости контрактов, применяя схему "шлагбаум" для контроля платежей и статуса поставщиков.

Кроме того, НАБУ разоблачило схему "Легализация", в которой киевский офис, связанный с семьей бывшего депутата и сенатора РФ Андрея Деркача, "отмывавшего" средства через сеть компаний-нерезидентов. В офисе вели "черную бухгалтерию", учет средств и выдавали наличные деньги за пределами Украины. За услуги брали процент от сделок, а через схему прошло около 100 млн долларов.

К реализации схемы были привлечены бывший заместитель руководителя Фонда госимущества, ставший советником министра энергетики, и бывший правоохранитель - исполнительный директор по физической защите АО "Энергоатом". Правоохранители установили, что фактическое управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд. грн. осуществлялось посторонними лицами без формальных полномочий.

Спецоперация по документированию деятельности преступной организации продолжалась более 15 месяцев – с лета 2024 года. За это время получены тысячи часов аудиозаписей , теперь дается оценка действиям всех участников этих материалов. К финальному этапу операции привлечен весь личный состав Национального бюро. Проведено более 70 обысков в Киеве и других регионах, изъят значительный массив документов и наличных средств.

Как пишет Центр противодействия коррупции, подозрения получили:

бизнесмен из окружения президента Тимур Миндич;

экссоветник министра энергетики Игорь Миронюк;

исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов;

четверо "работников" бекофиса по легализации средств.

О том, что обыски прошли у министра юстиции и эксминистра энергетики Германа Галущенко, ранее сообщал ряд СМИ и нардепов, однако официального подтверждения не было. Однако 11 ноября Министерство юстиции Украины подтвердило, что с участием Галущенко были проведены следственные действия в рамках уголовного производства по коррупции в энергетике.

На фоне новостей президент Владимир Зеленский отметил необходимость прозрачности в "Энергоатоме" и неотвратимости наказания за коррупционные схемы в энергетике.

В свою очередь в пресс-службе "Энергоатома" заявили, что наблюдательный совет относится с максимальной серьезностью к обвинениям в коррупции, связанным с работниками предприятия, и инициирует независимую проверку .