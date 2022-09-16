Народного депутата Деркача объявили в розыск: подозревают в государственной измене

Специализированная антикорропционная прокуратура сообщила о подозрении в государственной измене и незаконном обогащении народному депутату Украины III—IX созывов Андрею Деркачу.

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Об этом сообщает пресс-служба САП.

Так, в ходе досудебного расследования установлено, что народный депутат за период 2019-2022 год получил не менее 567 тыс. дол. США от правоохранительных и разведывательных органов РФ за подрывную деятельность против Украины, в частности, дискредитацию Украины на международной арене, ухудшение дипломатических отношений с Соединенными Штатами Америки, а также усложнение интеграции Украины в Европейский Союз и НАТО.

На сегодняшний день народному депутату инкриминировано совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111, ст. 368-5 УК Украины.

"Учитывая, что нардеп скрывается от следствия, принято решение об объявлении его в розыск. Также, следователем судьей Высшего антикоррупционного суда по результату рассмотрения ходатайства, согласованного Генеральным прокурором, вынесено определение о разрешении на задержание указанного лица", - сообщили в САП.

Расследование указанных уголовных правонарушений осуществляется при процессуальном руководстве прокуроров САП, детективами НАБУ при оперативном сопровождении департамента контрразведки СБУ.

Также НАБУ официально объявила народного депутата в розыск.

"Национальное антикоррупционное бюро Украины разыскивает подозреваемого в уголовном производстве № 42022000000000676 от 07.06.2022 по подозрению в государственной измене и незаконном обогащении", - сообщается на сайте НАБУ.

Ранее Служба безопасности разоблачила агентурную сеть Главного управления Генштаба РФ (известного как ГРУ), которая должна была помогать врагу в захвате Украины. В нее, в частности, входил народный депутат Андрей Деркач.

В прошлом году против Деркача были введены санкции СНБО. В позапрошлом году - американские санкции после того, как он опубликовал аудиозаписи телефонных разговоров. Парламентарий утверждает, что на пленках есть разговор тогда еще президента Украины Петра Порошенко, вице-президента США Джо Байдена и главы Госдепа Джона Керри.