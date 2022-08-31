СБУ передала в суд дело против двух общественно-политических деятелей, обвиненных в подготовке госпереворота

Служба безопасности Украины передали в суд обвинительный акт в отношении двух общественно-политических деятелей, которые, по данным следствия, готовили насильственную смену и свержение конституционного строя и захват государственной власти в Украине.

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Как говорится в сообщении спецслужбы, ее контрразведка разоблачила фигурантов в начале полномасштабного вторжения РФ в 2022 году. Установлено, что фигуранты действовали, координируясь с россиянами и отдельными членами общественной организации "Украинский выбор".

Отмечается, что, среди прочего, в 2019 году они имели связь с приемной тогдашнего помощника российского президента Владислава Суркова.

По информации следователей СБУ, в период аннексии Крыма и военного вторжения в Донецкую и Луганскую области фигуранты тесно сотрудничали с политическими структурами Виктора Медведчука, обсуждая планы создания союзного государства России, Беларуси и Украины.

"Однако ожидаемого финансирования со стороны Медведчука не было, поэтому они начали действовать обособленно. Обеспечить их средствами пообещал представитель РФ, имеющий связи в российских спецслужбах и правительстве", - говорится в сообщении.

Указано, что для силового свержения власти фигуранты разработали план проведения "Национального собрания": единомышленники и участники подчиненных им общественных организаций должны были собраться в Киеве и объявить об отстранении президента, роспуске Верховной Рады и правительства.

По данным следствия, бюджет проведения "Национального собрания" составил 9,7 миллиона долларов и включал аренду помещений штабов и залов в столице и регионах; расходы на 380 "делегатов" и их сопровождение; оплату охранных и силовых мероприятий с участием 1356 граждан; расходы на офисную технику, телефоны, транспорт, связь, сервер; гонорары за услуги СМИ.

"Чтобы обеспечить силовую часть переворота, один из фигурантов приступил к вербовке лиц с опытом военной службы. Соучастник заговорщиков, которого СБУ разоблачила на попытке вербовки силовиков, и который дал показания на основных фигурантов, уже осужден", - отмечают в спецслужбе.

Как указывают в СБУ, на момент начала полномасштабного вторжения злоумышленники так и не получили полный объем обещанного финансирования: вероятной причиной называется хищение средств, выделенных на подрывную деятельность в Украине, "с которым связан ряд громких отставок в российском правительстве и силовых структурах".

"В то время, когда боевые действия шли под Киевом, мятежники изменили план переворота на создание "народных республик" в западных областях. Это произошло из-за уверенности в скорой оккупации восточной, северной и южной части Украины", - говорится в сообщении.

В ходе обысков, прошедших после задержания фигурантов, СБУ изъяла сметы; списки участников будущих незаконных властных и силовых структур; манифесты к общественности и силовикам; перечни необходимого оружия, имущества и техники.

Фигуранты обвиняются в сговоре для совершения действий с целью насильственного изменения конституционного строя и захвата государственной власти, то есть по части 1 статьи 109 Уголовного кодекса.

Отмечено, что следственные действия по этому делу продолжаются для привлечения к ответственности других причастных. Разоблачение противоправной деятельности проводит Управление СБУ в Ивано-Франковской области в координации с департаментом контрразведки СБУ. Процессуальное руководство осуществляет Ивано-Франковская областная прокуратура.