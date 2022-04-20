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Медведчук просто гастарбайтер, который был в Украине на российских деньгах, — Подоляк
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что задержанный народный депутат Виктор Медведчук, подозреваемый в государственной измене, не нужен России, так как для нее он был простым гастарбайтером в Украине на российских политических деньгах.
Об этом Михаил Подоляк заявил в интервью НВ.
"Медведчук сегодня очень интенсивно дает показания, и мы все установим. Мы вообще многое установим. Как Медведчук (который был на дне, его никто не помнил) стал с 2015 по 2018 год самым мощным медийным олигархом. Надеюсь, что мы сможем получить ответы, кто помог ему стать олигархом и медийным, и энергетическим в Украине. Без помощи (и не только помощи с российской стороны) это невозможно", — сказал Подоляк.
По его мнению, Медведчук очень хочет выжить, понимая, что он не нужен ни России, ни тем более Украине.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"На самом деле Медведчук просто гастарбайтер, который был в Украине на российских политических деньгах. Он что-то брал, рассказывал какие-то сказки о том, что он здесь влиятельный: дайте ему еще денег — и он вообще здесь переворот устроит, парламент будет контролировать и все такое. Но это все сказки", — отметил Подоляк.
По его мнению, сам Медведчук не имеет большого влияния и России он будет интересен разве что для сведения счетов.
"Как я понимаю, россияне сегодня хотят избавиться от всех этих "перспективных" субъектов, как Медведчук, которые ввели их в очень и очень большое заблуждение. Россия, используя Медведчука, думала, что в Украине 80% пророссийски настроенных людей. Это Медведчук им рассказывал, правильно?" — заявил Подоляк.
Советник главы ОП считает, что после задержания Медведчук понял, что "ему придется давать показания, что он делал с 2014 года в Украине и как он спровоцировал агрессию со стороны Российской Федерации по отношению к нашей стране", и поэтому предложил обменять себя на жителей и защитников Мариуполя.
По словам Подоляка, "это была единственная формула, по которой можно было отдать этого субъекта и забрать всех наших людей из Мариуполя".
"Но, как мы видим, реакция с российской стороны была ожидаемая: они игнорируют этого субъекта, который, как я понимаю, развел их на большие деньги и при этом постоянно врал", — заявил Подоляк.
Напомним, бывший нардеп от партии ОПЗЖ Виктор Медведчук 18 апреля обратился к президентам Украины и РФ Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину с просьбой обменять его на защитников и жителей Мариуполя.
Бывший нардеп Виктор Медведчук был задержан Службой безопасности Украины 12 апреля. Медведчук скрылся из-под домашнего ареста в конце марта. Экс-нардеп долгое время находился под домашним арестом по "угольному делу", по которому проходил и экс-президент Петр Порошенко.
Напомним, ранее Венедиктова подчеркнула, что украинское гражданство народного депутата Виктора Медведчука не будет препятствием для возможности его обмена с Россией на украинских пленных.