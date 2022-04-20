Медведчук просто гастарбайтер, который был в Украине на российских деньгах, — Подоляк

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что задержанный народный депутат Виктор Медведчук, подозреваемый в государственной измене, не нужен России, так как для нее он был простым гастарбайтером в Украине на российских политических деньгах.

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Об этом Михаил Подоляк заявил в интервью НВ.

"Медведчук сегодня очень интенсивно дает показания, и мы все установим. Мы вообще многое установим. Как Медведчук (который был на дне, его никто не помнил) стал с 2015 по 2018 год самым мощным медийным олигархом. Надеюсь, что мы сможем получить ответы, кто помог ему стать олигархом и медийным, и энергетическим в Украине. Без помощи (и не только помощи с российской стороны) это невозможно", — сказал Подоляк.

По его мнению, Медведчук очень хочет выжить, понимая, что он не нужен ни России, ни тем более Украине.

"На самом деле Медведчук просто гастарбайтер, который был в Украине на российских политических деньгах. Он что-то брал, рассказывал какие-то сказки о том, что он здесь влиятельный: дайте ему еще денег — и он вообще здесь переворот устроит, парламент будет контролировать и все такое. Но это все сказки", — отметил Подоляк.

По его мнению, сам Медведчук не имеет большого влияния и России он будет интересен разве что для сведения счетов.

"Как я понимаю, россияне сегодня хотят избавиться от всех этих "перспективных" субъектов, как Медведчук, которые ввели их в очень и очень большое заблуждение. Россия, используя Медведчука, думала, что в Украине 80% пророссийски настроенных людей. Это Медведчук им рассказывал, правильно?" — заявил Подоляк.

Советник главы ОП считает, что после задержания Медведчук понял, что "ему придется давать показания, что он делал с 2014 года в Украине и как он спровоцировал агрессию со стороны Российской Федерации по отношению к нашей стране", и поэтому предложил обменять себя на жителей и защитников Мариуполя.

По словам Подоляка, "это была единственная формула, по которой можно было отдать этого субъекта и забрать всех наших людей из Мариуполя".

"Но, как мы видим, реакция с российской стороны была ожидаемая: они игнорируют этого субъекта, который, как я понимаю, развел их на большие деньги и при этом постоянно врал", — заявил Подоляк.

Напомним, бывший нардеп от партии ОПЗЖ Виктор Медведчук 18 апреля обратился к президентам Украины и РФ Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину с просьбой обменять его на защитников и жителей Мариуполя.

Бывший нардеп Виктор Медведчук был задержан Службой безопасности Украины 12 апреля. Медведчук скрылся из-под домашнего ареста в конце марта. Экс-нардеп долгое время находился под домашним арестом по "угольному делу", по которому проходил и экс-президент Петр Порошенко.

Напомним, ранее Венедиктова подчеркнула, что украинское гражданство народного депутата Виктора Медведчука не будет препятствием для возможности его обмена с Россией на украинских пленных.