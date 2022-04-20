Медведчук просто заробітчанин, який був в Україні на російських грошах, - Подоляк

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що затриманий народний депутат Віктор Медведчук, підозрюваний у державній зраді, не потрібен Росії, тому що для неї він був простим заробітчарем в Україні на російських політичних грошах.

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Про це Михайло Подоляк заявив у інтерв'ю НВ.

"Медведчук сьогодні дуже інтенсивно дає свідчення, і ми всі встановимо. Ми взагалі багато встановимо. Як Медведчук (який був на дні, його ніхто не пам'ятав) став з 2015 по 2018 рік найпотужнішим медійним олігархом. Сподіваюся, що ми зможемо отримати відповіді, хто допоміг йому стати олігархом і медійним, і енергетичним в Україні. Без допомоги (і не лише допомоги з російського боку) це неможливо", - сказав Подоляк.

На його думку, Медведчук дуже хоче вижити, розуміючи, що він не потрібен ані Росії, ані тим більше Україні.

"Насправді Медведчук просто заробітчанин, який був в Україні на російських політичних грошах. Він щось брав, розповідав якісь казки про те, що він тут впливовий: дайте йому ще грошей, і він взагалі тут переворот влаштує, парламент контролюватиме і таке інше. Але це всі казки", - зазначив Подоляк.

На його думку, сам Медведчук не має великого впливу, і Росії він буде цікавий хіба що для рахунків.

"Як я розумію, росіяни сьогодні хочуть позбавитися всіх цих "перспективних" суб'єктів, як Медведчук, які ввели їх у дуже і дуже велику оману. Росія, використовуючи Медведчука, думала, що в Україні 80% проросійськи налаштованих людей. Це Медведчук їм розповідав, Правильно?", - Заявив Подоляк.

Радник голови ВП вважає, що після затримання Медведчук зрозумів, що "йому доведеться давати свідчення, що він робив з 2014 року в Україні і як він спровокував агресію з боку Російської Федерації щодо нашої країни" і тому запропонував обміняти себе на мешканців та захисників. Маріуполь.

За словами Подоляка, "це була єдина формула, за якою можна було віддати цього суб'єкта та забрати всіх наших людей із Маріуполя".

"Але, як ми бачимо, реакція з російського боку була очікуваною: вони ігнорують цього суб'єкта, який, як я розумію, розвів їх на великі гроші і водночас постійно брехав", - заявив Подоляк.

Нагадаємо, колишній нардеп від партії ОПЗЖ Віктор Медведчук 18 квітня звернувся до президентів України та РФ Володимира Зеленського та Володимира Путіна з проханням обміняти його на захисників та мешканців Маріуполя.

Колишнього нардепа Віктора Медведчука затримали служба безпеки України 12 квітня. Медведчук втік з-під домашнього арешту наприкінці березня. Екс-нардеп тривалий час перебував під домашнім арештом за "вугільною справою", якою проходив і екс-президент Петро Порошенко.

Нагадаємо, раніше Венедиктова наголосила, що українське громадянство народного депутата Віктора Медведчука не буде перешкодою для можливості його обміну з Росією на українських полонених.