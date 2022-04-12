Россия планировала переворот и создание "народных республик" в западных областях Украины

Российские спецслужбы планировали переворот и создание "народных республик" в западных областях Украины. Для этого РФ завербовала агентов, которые должны были захватить власть. Свержение конституционной власти должно было совпасть с полномасштабным вторжением России.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Российский агент рассказал, что вражеская спецслужба завербовала его еще летом 2021 года.

"На него вышел отставной сотрудник вражеской разведки, который оказался организатором "схемы". Он заявил о намерении создать новое народовластие в Украине, и если действующая власть "сама не уйдет в отставку", то группа перейдет к силовому сценарию", — сообщили в СБУ.

Завербованный коллаборант рассказал, что ему РФ предложила создать "народную власть", члены которых должны быть избраны "из низов" общества.

"То есть делегаты должны выбираться сначала из сел, потом — районные советы, областные советы, а дальше — "республиканские советы". На "республиканском собрании" мы должны принять ряд документов, в том числе и обращение к действующей власти. И если власть не согласится добровольно уйти, то тогда должно быть силовое решение", — говорит коллаборант.

Российский агент рассказывает, что ему приказали найти 500 ветеранов АТО и вооружить их. Именно эти люди должны были захватить власть в западных областях Украины.

"Эти люди должны были захватить админздания и свергнуть власть. Я встретился с человеком, который был спецназовцем. Он приходил в октябре-ноябре 2021 года. Я его спросил, может ли он найти людей, которые будут привлечены к захвату власти", — сказал коллаборант.

Осуществление плана должно было совпасть с российским полномасштабным вторжением в Украину, но благодаря работе СБУ сеть была разоблачена, а ее организатор и ключевые лица задержаны в начале марта в Ивано-Франковской и Хмельницкой областях.