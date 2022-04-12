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Россия планировала переворот и создание "народных республик" в западных областях Украины
Российские спецслужбы планировали переворот и создание "народных республик" в западных областях Украины. Для этого РФ завербовала агентов, которые должны были захватить власть. Свержение конституционной власти должно было совпасть с полномасштабным вторжением России.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Российский агент рассказал, что вражеская спецслужба завербовала его еще летом 2021 года.
"На него вышел отставной сотрудник вражеской разведки, который оказался организатором "схемы". Он заявил о намерении создать новое народовластие в Украине, и если действующая власть "сама не уйдет в отставку", то группа перейдет к силовому сценарию", — сообщили в СБУ.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Завербованный коллаборант рассказал, что ему РФ предложила создать "народную власть", члены которых должны быть избраны "из низов" общества.
"То есть делегаты должны выбираться сначала из сел, потом — районные советы, областные советы, а дальше — "республиканские советы". На "республиканском собрании" мы должны принять ряд документов, в том числе и обращение к действующей власти. И если власть не согласится добровольно уйти, то тогда должно быть силовое решение", — говорит коллаборант.
Российский агент рассказывает, что ему приказали найти 500 ветеранов АТО и вооружить их. Именно эти люди должны были захватить власть в западных областях Украины.
"Эти люди должны были захватить админздания и свергнуть власть. Я встретился с человеком, который был спецназовцем. Он приходил в октябре-ноябре 2021 года. Я его спросил, может ли он найти людей, которые будут привлечены к захвату власти", — сказал коллаборант.
Осуществление плана должно было совпасть с российским полномасштабным вторжением в Украину, но благодаря работе СБУ сеть была разоблачена, а ее организатор и ключевые лица задержаны в начале марта в Ивано-Франковской и Хмельницкой областях.