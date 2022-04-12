Росія планувала переворот та створення "народних республік" у західних областях України

Російські спецслужби планували переворот та створення "народних республік" у західних областях України. Для цього РФ завербувала агентів, які мали захопити владу. Повалення конституційної влади мало збігтися з повномасштабним вторгненням Росії.

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Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Російський агент розповів, що ворожа спецслужба завербувала його ще влітку 2021 року.

"На нього вийшов відставний співробітник ворожої розвідки, який виявився організатором "схеми". Він заявив про намір створити нове народовладдя в Україні, і якщо чинна влада "сама не піде у відставку", то група перейде до силового сценарію", — повідомили в СБУ.

Завербований колаборант розповів, що йому РФ запропонувала створити "народну владу", члени якої мають бути обрані "з низів" суспільства.

"Тобто делегати повинні обиратися спочатку із сіл, потім — районні ради, обласні ради, а далі "республіканські ради". На "республіканських зборах" ми повинні прийняти низку документів, у тому числі й звернення до чинної влади. І якщо влада не погодиться добровільно піти, то тоді має бути силове рішення", — каже колаборант.

Російський агент розповідає, що йому наказали знайти 500 ветеранів АТО та озброїти їх. Саме ці люди мали захопити владу в західних областях України.

"Ці люди повинні були захопити адмінбудівлі та повалити владу. Я зустрівся з людиною, яка була спецназівцем. Я його запитав, чи може він знайти осіб, які будуть залучені до захоплення влади", — сказав колаборант.

Втілення плану мало збігтися з російським повномасштабним вторгненням в Україну, але завдяки роботі СБУ мережу було викрито, а її організатора та ключових осіб затримано на початку березня в Івано-Франківській та Хмельницькій областях.