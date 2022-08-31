СБУ передала до суду справу проти двох громадсько-політичних діячів, звинувачених у підготовці держперевороту

Служба безпеки України передали до суду обвинувальний акт стосовно двох громадсько-політичних діячів, які, за даними слідства, готували насильницьку зміну і повалення конституційного ладу та захоплення державної влади в Україні.

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Як ідеться у повідомленні спецслужби, її контррозвідка викрила фігурантів на початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році. Встановлено, що фігуранти діяли, координуючись з росіянами та окремими членами громадської організації "Український вибір".

Зазначається, що серед іншого у 2019 році вони мали зв’язок із приймальнею тодішнього помічника російського президента Владислава Суркова.

За інформацією слідчих СБУ, у період анексії Криму та військового вторгнення РФ у Донецьку і Луганську області фігуранти тісно співпрацювали з політичними структурами Віктора Медведчука, обговорюючи плани створення союзної держави Росії, Білорусі й України.

"Однак очікуваного фінансування з боку Медведчука не було, тож вони почали діяти відокремлено. Забезпечити коштами їх пообіцяв представник РФ, який має зв’язки у російських спецслужбах та уряді", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що для силового повалення влади фігуранти розробили план проведення "Національних зборів": однодумці та учасники підпорядкованих їм громадських організацій мали зібратися у Києві та оголосити про відсторонення президента, розпуск Верховної Ради і уряду.

За даними слідства, кошторис проведення "Національних зборів" становив 9,7 мільйона доларів та включав оренду приміщень штабів і залів у столиці та регіонах; видатки на 380 "делегатів" та їхній супровід; оплату охоронних і силових заходів за участі 1356 громадян; витрати на офісну техніку, телефони, транспорт, зв’язок, сервер; гонорари за послуги ЗМІ.

"Щоб забезпечити силову частину перевороту, один із фігурантів приступив до вербування осіб із досвідом військової служби. Співучасника заколотників, якого СБУ викрила на спробі вербування силовиків, і який дав покази на основних фігурантів, уже засуджено", - зазначають у спецслужбі.

Як вказують в СБУ, на момент початку повномасштабного вторгнення зловмисники так і не отримали повного обсягу обіцяного фінансування: ймовірною причиною називається розкрадання коштів, виділених на підривну діяльність в Україні, "з яким пов’язана низка гучних відставок у російському уряді та силових структурах".

"У той час, коли бойові дії точилися під Києвом, заколотники змінили план перевороту на створення "народних республік" у західних областях. Це сталося через впевненість у швидкій окупації східної, північної та південної частини України", - сказано в повідомленні.

Під час обшуків, які пройшли після затримання фігурантів, СБУ вилучила кошториси; списки учасників майбутніх незаконних владних і силових структур; маніфести до громадськості і силовиків; переліки необхідної зброї, майна та техніки.

Фігуранти обвинувачуються у змові про вчинення дій з метою насильницької зміни конституційного ладу та захоплення державної влади, тобто за частиною 1 статті 109 Кримінального кодексу.

Зазначено, що слідчі дії у цій справі тривають для притягнення до відповідальності інших причетних. Викриття протиправної діяльності проводить Управління СБУ в Івано-Франківській області за координації з департаментом контррозвідки СБУ. Процесуальне керівництво здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура.