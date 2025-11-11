Уряд припинив повноваження наглядової ради "Енергоатому" та ініціював аудит

Уряд достроково припинив повноваження наглядової ради “Енергоатому” та доручив провести аудит компанії. Результати перевірки передадуть правоохоронним і антикорупційним органам.

Як пише Delo.ua, про це повідомила премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко.

В "Енергоатомі" змінюють управління

"Сьогодні ухвалили перші рішення для перезапуску НАЕК "Енергоатом". Уряд достроково припинив повноваження наглядової ради компанії", - написала Свириденко.

За її словами, саме цей орган відповідав за контроль діяльності компанії та призначення керівництва.

Свириденко окреслила три ключові кроки:

Припинення повноважень наглядової ради. Свириденко нагадала, що склад ради був обраний у рамках корпоративної реформи, і уряд не втручався в її роботу. Відтак, відповідальність за ситуацію в компанії має нести саме Наглядова рада. Формування нового складу. Міністерству економіки, довкілля та сільського господарства доручено протягом тижня, у консультаціях з міжнародними партнерами, подати уряду кандидатури до оновленої наглядової ради. Новий склад має оперативно перезапустити управління, провести комплексний аудит і забезпечити співпрацю з правоохоронцями у розслідуванні можливих корупційних правопорушень. Терміновий аудит "Енергоатому". Держаудитслужба має провести перевірку, включно з аналізом закупівельних процедур. Результати передадуть правоохоронним та антикорупційним органам для подальших дій.

Про відставку Милованова

Як відомо, раніше член наглядової ради "Енергоатому" Тимофій Милованов заявив про дострокове складання своїх повноважень. Він пояснив це тим, що рішення наглядової ради на екстреному засіданні, яке він сам ініціював після оприлюднення можливих корупційних схем, вважає формальними та недостатніми.

У серпні Кабінет міністрів вніс зміни до статуту компанії, передбачивши розширення Наглядової ради з п’яти до семи членів. Однак станом на сьогодні у її складі перебувають лише четверо. Раніше уряд планував завершити формування наглядових рад усіх енергетичних підприємств до кінця року.

Про корупцію в "Енергоатомі"

10 листопада НАБУ оголосило про викриття корупційної схеми в "Енергоатомі", до якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери. Зловмисники отримували неправомірну вигоду від контрагентів компанії у розмірі 10–15% від вартості контрактів, застосовуючи схему "шлагбаум" для контролю платежів і статусу постачальників.

Крім того, НАБУ викрило схему "Легалізація", у якій київський офіс, пов’язаний із родиною колишнього депутата та сенатора РФ Андрія Деркача, "відмивав" кошти через мережу компаній-нерезидентів. В офісі вели "чорну бухгалтерію", облік коштів та видавали готівку за межами України. За послуги брали відсоток від операцій, а через схему пройшло близько 100 млн доларів.

До реалізації схеми були залучені колишній заступник керівника Фонду держмайна, який став радником міністра енергетики, та колишній правоохоронець — виконавчий директор з фізичного захисту АТ "Енергоатом". Правоохоронці встановили, що фактичне управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн здійснювалось сторонніми особами без формальних повноважень.

Спецоперація з документування діяльності злочинної організації тривала понад 15 місяців – з літа 2024 року. За цей час отримано тисячі годин аудіозаписів, тепер надається оцінка діям всіх учасників цих матеріалів. До фінального етапу операції залучено весь особовий склад Національного бюро. Проведено понад 70 обшуків у Києві та інших регіонах, вилучено значний масив документів і готівкових коштів.

Як пише Центр протидії корупції, підозри отримали:

бізнесмен з оточення президента Тімур Міндіч;

ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк;

виконавчий директор з безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов;

четверо "працівників" бекофісу з легалізації коштів.

Про те, що обшуки пройшли у міністра юстиції і ексміністра енергетики Германа Галущенка, раніше повідомляли низка ЗМІ та нардепів, проте офіційного підтвердження не було. Однак 11 листопада Міністерство юстиції України підтвердило, що за участі Галущенка були проведені слідчі дії у межах кримінального провадження щодо корупції в енергетиці.

На тлі новин президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності прозорості в "Енергоатомі" та невідворотності покарання за корупційні схеми в енергетиці.

В свою чергу в пресслужбі "Енергоатому" заявили, що наглядова рада ставиться з максимальною серйозністю до звинувачень у корупції, пов’язаних із працівниками підприємства, та ініціює незалежну перевірку.