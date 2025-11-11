Правительство прекратило полномочия наблюдательного совета "Энергоатома" и инициировало аудит

Правительство досрочно прекратило полномочия наблюдательного совета "Энергоатома" и поручило провести аудит компании. Результаты проверки будут переданы правоохранительным и антикоррупционным органам.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

В "Энергоатоме" меняют управление

"Сегодня приняли первые решения для перезапуска НАЭК "Энергоатом". Правительство досрочно прекратило полномочия наблюдательного совета компании", - написала Свириденко.

По ее словам, именно этот орган отвечал за контроль деятельности компании и назначение руководства.

Свириденко наметила три ключевых шага:

Прекращение полномочий наблюдательного совета. Свириденко напомнила, что состав совета был избран в рамках корпоративной реформы, и правительство не вмешивалось в его работу. Следовательно, ответственность за ситуацию в компании должен нести именно Наблюдательный совет. Формирование нового состава. Министерству экономики, окружающей среды и сельского хозяйства поручено в течение недели, в консультациях с международными партнерами, подать правительству кандидатуры в обновленный наблюдательный совет. Новый состав должен оперативно перезапустить управление, провести комплексный аудит и обеспечить сотрудничество с правоохранителями по расследованию возможных коррупционных правонарушений. Срочный аудит "Энергоатома". Госаудитслужба должна провести проверку, включая анализ закупочных процедур. Результаты будут переданы правоохранительным и антикоррупционным органам для дальнейших действий.

Об отставке Милованова

Как известно, ранее член наблюдательного совета "Энергоатома" Тимофей Милованов заявил о досрочном сложении своих полномочий. Он объяснил это тем, что решение наблюдательного совета на экстренном заседании, которое он сам инициировал после обнародования возможных коррупционных схем, считает формальным и недостаточным.

В августе Кабинет министров внес изменения в устав компании, предусмотрев расширение Наблюдательного совета с пяти до семи членов. Однако по состоянию на сегодняшний день в ее составе находятся только четверо. Ранее правительство планировало завершить формирование наблюдательных советов всех энергетических предприятий до конца года.

О коррупции в "Энергоатоме"

10 ноября НАБУ объявило о разоблачение коррупционной схемы в "Энергоатоме", в которую входили действующие и бывшие чиновники энергетической сферы. Злоумышленники извлекали неправомерную выгоду от контрагентов компании в размере 10–15% от стоимости контрактов, применяя схему "шлагбаум" для контроля платежей и статуса поставщиков.

Кроме того, НАБУ разоблачило схему "Легализация", в которой киевский офис, связанный с семьей бывшего депутата и сенатора РФ Андрея Деркача, "отмывавшего" средства через сеть компаний-нерезидентов. В офисе вели "черную бухгалтерию", учет средств и выдавали наличные деньги за пределами Украины. За услуги брали процент от сделок, а через схему прошло около 100 млн долларов.

К реализации схемы были привлечены бывший заместитель руководителя Фонда госимущества, ставший советником министра энергетики, и бывший правоохранитель - исполнительный директор по физической защите АО "Энергоатом". Правоохранители установили, что фактическое управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд. грн. осуществлялось посторонними лицами без формальных полномочий.

Спецоперация по документированию деятельности преступной организации продолжалась более 15 месяцев – с лета 2024 года. За это время получены тысячи часов аудиозаписей , теперь дается оценка действиям всех участников этих материалов. К финальному этапу операции привлечен весь личный состав Национального бюро. Проведено более 70 обысков в Киеве и других регионах, изъят значительный массив документов и наличных средств.

Как пишет Центр противодействия коррупции, подозрения получили:

бизнесмен из окружения президента Тимур Миндич;

экссоветник министра энергетики Игорь Миронюк;

исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов;

четверо "работников" бекофиса по легализации средств.

О том, что обыски прошли у министра юстиции и эксминистра энергетики Германа Галущенко, ранее сообщал ряд СМИ и нардепов, однако официального подтверждения не было. Однако 11 ноября Министерство юстиции Украины подтвердило, что с участием Галущенко были проведены следственные действия в рамках уголовного производства по коррупции в энергетике.

На фоне новостей президент Владимир Зеленский отметил необходимость прозрачности в "Энергоатоме" и неотвратимости наказания за коррупционные схемы в энергетике.

В свою очередь в пресс-службе "Энергоатома" заявили, что наблюдательный совет относится с максимальной серьезностью к обвинениям в коррупции, связанных с работниками предприятия, и инициирует независимую проверку.