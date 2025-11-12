Дело НАБУ по "Энергоатому": Зеленский требует санкции и отставки министров

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что министры юстиции и энергетики должны оставить свои должности из-за потери доверия после обнародования обвинений в деле НАБУ по "Энергоатому" и сообщил о подготовке указа о санкциях против двух фигурантов этого дела.

Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствует сообщение главы государства.

О санкциях и отставках

"Считаю, что министр юстиции и министр энергетики не могут оставаться на должностях. Это вопрос в том числе и доверия. Если есть обвинения, на них нужно отвечать. Решение об отстранении от должности – оперативное, наиболее быстрое", - подчеркнул он.

Президент сообщил, что обратился к премьер-министру Украины с просьбой обеспечить подачу заявлений об отставке министра юстиции и министра энергетики. Глава государства также призвал народных депутатов Верховной Рады поддержать эти отставки.

По словам Зеленского, дальнейшие действия должны проходить исключительно в юридической плоскости. Кроме того, в ближайшее время ожидается решение Совета национальной безопасности и обороны по применению санкций по представлению Кабинета министров Украины.

"Сейчас всем в Украине очень сложно. Проходить через отключение электричества, "русские" удары, потери. Абсолютно ненормально, что при этом в энергетике еще какие-то схемы. Я подпишу указ о применении санкций против двух людей, фигурирующих в деле НАБУ по "Энергоатому", - подытожил он.

О коррупции в "Энергоатоме"

10 ноября НАБУ объявило о разоблачение коррупционной схемы в "Энергоатоме", в которую входили действующие и бывшие чиновники энергетической сферы. Злоумышленники извлекали неправомерную выгоду от контрагентов компании в размере 10–15% от стоимости контрактов, применяя схему "шлагбаум" для контроля платежей и статуса поставщиков. Правоохранители установили, что фактическое управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд. грн. осуществлялось посторонними лицами без формальных полномочий.

Кроме того, НАБУ разоблачило схему "Легализация", в которой киевский офис, связанный с семьей бывшего депутата и сенатора РФ Андрея Деркача, "отмывавшего" средства через сеть компаний-нерезидентов. В офисе вели "черную бухгалтерию", учет средств и выдавали наличные деньги за пределами Украины. За услуги брали процент от сделок, а через схему прошло около 100 млн долларов.

Спецоперация по документированию деятельности преступной организации продолжалась более 15 месяцев – с лета 2024 года. За это время получены тысячи часов аудиозаписей , теперь дается оценка действиям всех участников этих материалов. К финальному этапу операции привлечен весь личный состав Национального бюро. Проведено более 70 обысков в Киеве и других регионах, изъят значительный массив документов и наличных средств

О том, что обыски прошли у министра юстиции и бывшего министра энергетики Германа Галущенко, ранее сообщал ряд СМИ и нардепов, однако официального подтверждения не было. Однако 11 ноября Министерство юстиции Украины подтвердило, что с участием Галущенко были проведены следственные действия в рамках уголовного производства по коррупции в энергетике.

На фоне новостей президент Владимир Зеленский отметил необходимость прозрачности в "Энергоатоме" и неотвратимости наказания за коррупционные схемы в энергетике.