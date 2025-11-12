Дело Миндича: Фурсенко взят под стражу с альтернативным залогом 95 млн грн

Высший антикоррупционный суд взял под стражу Игоря Фурсенко, одного из четырех работников так называемого бекофиса Миндича. Ему определили альтернативную залог в размере 95 миллионов гривен.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Центр противодействия коррупции".

Игорь "Решик" Фурсенко арестован ВАКС

Фурсенко – один из четырех работников так называемого бекофиса Миндича. Подозреваемому было сложно передвигаться с 1,6 миллиона долларов наличными деньгами, которые, по версии следствия, он пытался переместить.

Сторона обвинения настаивала на содержании Фурсенко под стражей с возможностью внесения крупнейшего по этому делу залога - 254 миллиона гривен.

По версии следствия, Фурсенко, избранный Цукерманом, выполнял функции бухгалтера так называемого бекофиса и занимался финансовыми операциями, связанными с легализацией имущества. Он готовил средства для передачи и получения курьеров, а также уточнял у Цукермана детали проведения операций.

Во время судебного заседания прокурор зачитала стенограмму разговора между Фурсенко и Цукерманом, где подозреваемый отмечал, что работает на предприятии ООО "Файерпоинт". Ранее представители этой компании отрицали какую-либо связь с Миндичем.

Фурсенко уже получил определенную "популярность" из-за записей, на которых он жаловался, что переносить 1,6 миллиона долларов (примерно 16 килограммов) — "это удовольствие". Отмечается, что он вернулся с семьей из-за границы 9 ноября, а на следующий день к нему с обыском пришли работники НАБУ.

Напомним, ВСУ взял под стражу исполнительного директора по безопасности НАЭК "Энергоатом" Дмитрия Басова, подозреваемого в причастности к масштабным коррупционным схемам в энергетической сфере.

Сам Басов заявил, что не совершал никаких правонарушений, не знает людей, фигурирующих в деле, а имя бизнесмена Тимура Миндича услышал в медиа. Сумма залога, о которой просит для него прокурор, для него, мол, "неподъемная".

Кроме того, Игорю Миронюку, бывшему советнику министра энергетики Германа Галущенко, избрали меру пресечения - содержание под стражей до 8 января 2026 года или залог в 126 млн грн.

Леся Устименко также взят под стражу и определен альтернативный залог в 25 млн грн.

О коррупции в "Энергоатоме"

10 ноября НАБУ объявило о разоблачение коррупционной схемы в "Энергоатоме", в которую входили действующие и бывшие чиновники энергетической сферы. Злоумышленники извлекали неправомерную выгоду от контрагентов компании в размере 10–15% от стоимости контрактов, применяя схему "шлагбаум" для контроля платежей и статуса поставщиков. Правоохранители установили, что фактическое управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд. грн. осуществлялось посторонними лицами без формальных полномочий.

Кроме того, НАБУ разоблачило схему "Легализация", в которой киевский офис, связанный с семьей бывшего депутата и сенатора РФ Андрея Деркача, "отмывавшего" средства через сеть компаний-нерезидентов. В офисе вели "черную бухгалтерию", учет средств и выдавали наличные деньги за пределами Украины. За услуги брали процент от сделок, а через схему прошло около 100 млн долларов.

Спецоперация по документированию деятельности преступной организации продолжалась более 15 месяцев – с лета 2024 года. За это время получены тысячи часов аудиозаписей , теперь дается оценка действиям всех участников этих материалов. К финальному этапу операции привлечен весь личный состав Национального бюро. Проведено более 70 обысков в Киеве и других регионах, изъят значительный массив документов и наличных средств

О том, что обыски прошли у министра юстиции и бывшего министра энергетики Германа Галущенко, ранее сообщал ряд СМИ и нардепов, однако официального подтверждения не было. Однако 11 ноября Министерство юстиции Украины подтвердило, что с участием Галущенко были проведены следственные действия в рамках уголовного производства по коррупции в энергетике.

На фоне новостей президент Владимир Зеленский отметил необходимость прозрачности в "Энергоатоме" и неотвратимости наказания за коррупционные схемы в энергетике.