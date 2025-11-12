Дело "Энергоатома": суд избрал эксраднику Галущенко содержание под стражей или залог 126 млн грн

Игорю Миронюку, бывшему советнику министра энергетики Германа Галущенко, избрали меру пресечения — содержание под стражей до 8 января 2026 года или залог в 126 млн грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Центр противодействия коррупции".

Миронюку грозит арест

Следователь судья Высшего антикоррупционного суда Виктор Ногачевский частично удовлетворил ходатайство детектива и избрал меру пресечения для бывшего советника министра энергетики Галущенко Игоря Миронюка - содержания под стражей.

В то же время, суд определил альтернативную возможность освобождения под залог в размере 126 млн грн.

В случае внесения залога Игорь Миронюк обязан:

регулярно являться в детектив, прокурор и суд;

сообщать о любых изменениях места работы или проживания;

не покидать пределы Киева и Киевской области;

сдать паспорта для выезда за границу;

воздерживаться от контакта с фигурантами "пленок Миндича";

носить электронный браслет для контроля.

Напомним, прокурор САП настаивал на безальтернативном содержании под стражей для Игоря Миронюка.

Во время обыска подозреваемый пытался скрыть документы: рвал их и выбрасывал в окно. Также он попытался избавиться от мобильного телефона, выбросив его из квартиры.

По данным следствия, Миронюк имел возможность влиять на народных депутатов, в частности, на Временную следственную комиссию, организуя направление депутатских запросов. Кроме того, он мог привлекать представителей Офиса генпрокурора, СБУ и ДБР для давления на отдельных лиц.

Напомним, также ВСУ взял под стражу исполнительного директора по безопасности НАЭК "Энергоатом" Дмитрия Басова, подозреваемого в причастности к масштабным коррупционным схемам в энергетической сфере.

Сам Басов заявил, что не совершал никаких правонарушений, не знает людей, фигурирующих в деле, а имя бизнесмена Тимура Миндича услышал в медиа. Сумма залога, о которой просит для него прокурор, для него, мол, "неподъемная".

По делу о коррупции в энергетике, подозрения от НАБУ получили:

бизнесмен, соучредитель студии "Квартал 95" Тимур Миндич (на пленках НАБУ его кодовое имя – Карлсон );

(на пленках НАБУ его кодовое имя – Карлсон ); экссоветник министра энергетики Игорь Миронюк (Рокет);

(Рокет); исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов (Тенор);

(Тенор); еще четыре "работника" так называемого бэк-офиса по легализации средств, среди них – Александр Цукерман (Шугармен), Игорь Фурсенко (Решик), Леся Устименко и Людмила Зорина.

О коррупции в "Энергоатоме"

10 ноября НАБУ объявило о разоблачение коррупционной схемы в "Энергоатоме", в которую входили действующие и бывшие чиновники энергетической сферы. Злоумышленники извлекали неправомерную выгоду от контрагентов компании в размере 10–15% от стоимости контрактов, применяя схему "шлагбаум" для контроля платежей и статуса поставщиков. Правоохранители установили, что фактическое управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд. грн. осуществлялось посторонними лицами без формальных полномочий.

Кроме того, НАБУ разоблачило схему "Легализация", в которой киевский офис, связанный с семьей бывшего депутата и сенатора РФ Андрея Деркача, "отмывавшего" средства через сеть компаний-нерезидентов. В офисе вели "черную бухгалтерию", учет средств и выдавали наличные деньги за пределами Украины. За услуги брали процент от сделок, а через схему прошло около 100 млн долларов.

Спецоперация по документированию деятельности преступной организации продолжалась более 15 месяцев – с лета 2024 года. За это время получены тысячи часов аудиозаписей , теперь дается оценка действиям всех участников этих материалов. К финальному этапу операции привлечен весь личный состав Национального бюро. Проведено более 70 обысков в Киеве и других регионах, изъят значительный массив документов и наличных средств

О том, что обыски прошли у министра юстиции и бывшего министра энергетики Германа Галущенко, ранее сообщал ряд СМИ и нардепов, однако официального подтверждения не было. Однако 11 ноября Министерство юстиции Украины подтвердило, что с участием Галущенко были проведены следственные действия в рамках уголовного производства по коррупции в энергетике.

На фоне новостей президент Владимир Зеленский отметил необходимость прозрачности в "Энергоатоме" и неотвратимости наказания за коррупционные схемы в энергетике.