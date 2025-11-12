Вышли из убытков: сколько чистой прибыли получил "Энергоатом" за девять месяцев 2025 года

Прибыль НАЭК "Энергоатом" до налогообложения за 9 месяцев этого года составила 15 млрд 716,90 млн грн, а чистая прибыль – 12 млрд 839,29 млн грн, тогда как за 9 месяцев прошлого года компания имела убыток – соответственно 5 млрд 503,44 млн грн и 4 млрд 593,46 млн грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на отчет компании.

12,8 млрд грн чистой прибыли

Отмечается, что доход "Энергоатома" за 9 месяцев этого года вырос на 33,4% - до 173 млрд. 873,86 млн. грн.

"По состоянию на 30 сентября 2025 года текущие активы превышали текущие обязательства общества на 21 млрд. 883,49 млн. грн. из-за уменьшения кредиторской задолженности за товары, работы, услуги и кредиторской задолженности по капитальным вложениям и увеличению стоимости производственных запасов", – говорится в отчете компании.

Также "Энергоатом" на конец сентября имел 7,54 млрд грн свободных денежных средств по сравнению с 8,62 млрд грн на начало года.

"Энергоатом" смог сократить непокрытые убытки с 343,72 млрд грн до 330,87 млрд грн и имел на 30 сентября 2025 года положительный собственный капитал 271,08 млрд грн и за 9 месяцев сгенерировал положительные чистые денежные потоки от операционной деятельности на сумму 24,21 2024 года.

Компания по итогам 9 месяцев этого года реализовала электрическую энергию в объеме 35,4 млн МВт*ч по сравнению с 35,0 млн МВт*ч за тот же период прошлого года.

Согласно отчету, чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности, за 9 месяцев этого года достигли 17,48 млрд грн, что на 85,0% больше, чем за 9 месяцев 2024 года.

Общие будущие обязательства приобрести основные средства на конец этого сентября составили 31,93 млрд грн против 29,67 млрд грн годом ранее.

В настоящее время "Энергоатом" эксплуатирует девять энергоблоков Южноукраинской, Ровенской и Хмельницкой АЭС общей мощностью 7880 МВт, расположенных на подконтрольной Украине территории.

Запорожская АЭС с шестью энергоблоками ВВЭР-1000 общей мощностью 6000 МВт находится в оккупации с марта 2022 года и не производит электроэнергию.

Напомним, правительство досрочно прекратило полномочия наблюдательного совета "Энергоатома" и поручило провести аудит компании в связи с обнародованными НАБУ фактами.

О коррупции в "Энергоатоме"

10 ноября НАБУ объявило о разоблачение коррупционной схемы в "Энергоатоме", в которую входили действующие и бывшие чиновники энергетической сферы. Злоумышленники извлекали неправомерную выгоду от контрагентов компании в размере 10–15% от стоимости контрактов, применяя схему "шлагбаум" для контроля платежей и статуса поставщиков. Правоохранители установили, что фактическое управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд. грн. осуществлялось посторонними лицами без формальных полномочий.

Кроме того, НАБУ разоблачило схему "Легализация", в которой киевский офис, связанный с семьей бывшего депутата и сенатора РФ Андрея Деркача, "отмывавшего" средства через сеть компаний-нерезидентов. В офисе вели "черную бухгалтерию", учет средств и выдавали наличные деньги за пределами Украины. За услуги брали процент от сделок, а через схему прошло около 100 млн долларов.

Спецоперация по документированию деятельности преступной организации продолжалась более 15 месяцев – с лета 2024 года. За это время получены тысячи часов аудиозаписей , теперь дается оценка действиям всех участников этих материалов. К финальному этапу операции привлечен весь личный состав Национального бюро. Проведено более 70 обысков в Киеве и других регионах, изъят значительный массив документов и наличных средств

На фоне новостей президент Владимир Зеленский отметил необходимость прозрачности в "Энергоатоме" и неотвратимости наказания за коррупционные схемы в энергетике.