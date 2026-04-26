К 2029 году парк "Укрзализныци" пополнят 55 новых электровозов Alstom

"Укрзализныця" планирует получить первый электровоз Alstom UA8AC в первом квартале 2027 года. В общей сложности до конца 2029 года компания рассчитывает на поставку 55 таких локомотивов, которые должны стать базой обновленного парка грузовых электровозов.

Как информирует Delo.ua, об этом сообщил директор офиса международных проектов АО "Укрзализныця" Владимир Шемаев, пишет "Интерфакс-Украина".

По его словам, реализация контракта предполагает постепенную модернизацию тягового парка и формирование новой технической основы для грузовых перевозок в среднесрочной перспективе.

Контракт на поставку электровозов Alstom оценивается в 473 млн евро и был заключен по результатам международного тендера Всемирного банка. В дальнейшем к финансированию проекта присоединился Европейский банк реконструкции и развития, что обеспечило дополнительную поддержку модернизации железнодорожного парка.

Параллельно "Укрзализныця" реализует ряд инфраструктурных и технологических проектов. Среди них — разработка железнодорожной тележки с переменной шириной колеи, которая позволит движение без остановки между украинской и европейской системами. Первый прототип ожидается примерно через два года, после чего планируется испытание и возможный переход к серийному производству.

Отдельно компания работает с корейскими партнерами над технико-экономическим обоснованием высокоскоростной магистрали Киев-Львов с последующим выходом на польскую границу. Подготовительный этап рассчитан на три года.

Также "Укрзализныця" присоединилась к проекту децентрализованного газового поколения. Часть оборудования мощностью 40 МВт доставлена, еще 160 МВт проходят процедуры поставки в рамках тендера по правилам ЕБРР. Проект реализуется при поддержке Европейской комиссии, гранта €41 млн и дополнительного взноса Великобритании в виде оборудования на £20 млн.

В то же время представители правительства и компании отмечают значительные потери инфраструктуры из-за войны. По данным профильного министерства, с начала полномасштабного вторжения России повреждено более 400 локомотивов, из которых около 50 не подлежат восстановлению. Только за первый квартал 2026 года зафиксирован 81 поврежденный тепловоз, а общая динамика потерь остается высокой.